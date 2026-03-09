تقرير طبي: متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي تستدعي نمط حياة صحياً متكاملاً

واشنطن-سانا

كشف تقرير طبي حديث أن عدداً كبيراً من البالغين قد يعانون ما يُعرف بـ متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي (CKM)، وهي حالة صحية معقدة تجمع بين أمراض القلب والكلى واضطرابات الأيض مثل السكري والسمنة، ما يعكس ترابط وظائف هذه الأجهزة في الجسم.

وذكرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) في تقريرها لعام 2026، وفق ما نقل موقع Science Daily العلمي، أن هذه المتلازمة تبدأ غالباً دون أعراض واضحة، لكنها قد تؤثر تدريجياً في القلب والكلى والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن التدخل المبكر وتعديل نمط الحياة يمكن أن يسهم في الحد من مضاعفاتها.

وأوضح التقرير أن المتلازمة ترتبط بعدة اضطرابات صحية، منها سمنة البطن ومقاومة الأنسولين وارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الحميد، إضافة إلى تأثير السكري في الأوعية الدموية وعضلة القلب، لافتاً إلى أن القلب والكلى يعملان كوحدة متكاملة، حيث قد يؤدي ضعف أحدهما إلى زيادة العبء على الآخر.

وأكد التقرير أن الوقاية من هذه المتلازمة تعتمد على اتباع نمط حياة صحي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي اضطرابات في مؤشرات الأيض ووظائف القلب والكلى.

وجمعية القلب الأمريكية (AHA) منظمة علمية متخصصة في أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصدر تقارير ودراسات صحية سنوية حول عوامل الخطر والوقاية.