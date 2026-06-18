دراسة: طريقة واعدة لتحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر عبر تعزيز آلية التنظيف الدماغي

كانبرا-سانا

توصّل باحثون من جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع جامعة ملبورن إلى نتائج أولية واعدة ضمن دراسة تجريبية تهدف إلى تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر، عبر استهداف آلية تراكم البروتينات الضارة في الدماغ وتعزيز قدرته على التخلص من “الفضلات” البيولوجية بشكل طبيعي.

وذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الخميس، أن الدراسة نُشرت في مجلة ACS Chemical Neuroscience التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، حيث استخدم الفريق البحثي مركب Cu(ATSM) الذي يعمل على إيصال النحاس إلى الدماغ، بهدف دعم آليات التنظيف الذاتي للخلايا العصبية.

وأوضح الباحثون أن ضعف هذا النظام الدفاعي لدى المصابين بمرض الزهايمر يؤدي إلى تراكم البروتينات السامة وتضرر الخلايا العصبية، ما دفع إلى اختبار مركبات علاجية قادرة على تعزيز هذه الوظيفة الحيوية داخل الدماغ.

وأظهرت التجارب على نماذج مخبرية من الفئران المصابة بأعراض الزهايمر، بعد فترة علاج استمرت 56 يوماً، انخفاض مستويات البروتينات السامة بنسبة 42%، إلى جانب تحسن في الذاكرة المكانية بنسبة قاربت 44%، ما يشير إلى إمكانات علاجية واعدة في هذا المجال.

وتمثل هذه النتائج خطوة مهمة نحو تطوير علاجات مستقبلية، تستهدف استعادة الوظائف الطبيعية للدماغ بدلاً من الاكتفاء بإبطاء تطور المرض.