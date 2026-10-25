كيف تؤثر حركات الوجه في انطباع الآخرين عن ثقتنا بأنفسنا؟

لندن-سانا

أظهرت دراسة بريطانية أن حركات الوجه، ولا سيما حركات الحاجبين والعينين، تؤثر في انطباع الآخرين عن مدى ثقة الشخص بإجاباته، إذ قد تجعل بعض التعابير كلامه يبدو أكثر ثقة، في حين قد توحي تعابير أخرى بالتردد أو الشك.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس السبت، أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة غلاسكو البريطانية، ونُشرت في مجلة «وقائع الجمعية الملكية بالعلوم البيولوجية»، بهدف بحث دور تعابير الوجه في تشكيل تصورات الآخرين عن ثقة المتحدث بما يقوله.

وشملت الدراسة 44 مشاركاً من بريطانيا والصين، شاهدوا مقاطع فيديو لمتحدثين افتراضيين يجيبون عن أسئلة بكلمتي «نعم» أو «لا»، وعدّل الباحثون حركات الحاجبين والعينين في المقاطع، مع الحفاظ على الكلام ونبرة الصوت، ثم طلبوا من المشاركين تقييم مستوى الثقة الذي تعكسه الإجابات.

وأظهرت النتائج أن رفع الحاجبين وإغلاق العينين جزئياً قد يعززان الانطباع بالثقة، بينما قد يؤدي خفض الحاجبين وتضييق العينين إلى إعطاء انطباع بالتردد أو الشك، وظهرت هذه الأنماط لدى المشاركين من الثقافتين البريطانية والصينية.

وأوضح الباحثون أن تعابير الوجه لا تقتصر على مرافقة الكلام، بل تسهم أيضاً في تشكيل الطريقة التي يفسر بها الآخرون الرسائل المنطوقة، في حين ركزت دراسات سابقة بدرجة أكبر على الكلمات ونبرة الصوت وسرعة الكلام عند تقييم الثقة والتردد.

وتسلط الدراسة الضوء على دور تعابير الوجه في التواصل اليومي، لكنها لا تعني أن هذه الحركات تكشف بالضرورة عن مستوى الثقة الفعلي لدى الشخص أو عن صدق ما يقوله، إذ يتأثر تفسيرها بسياق الحديث وعوامل أخرى.