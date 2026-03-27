أوبن إيه آي تطلق تحديثاً جديداً لـ “تشات جي بي تي” يعزز إدارة الملفات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن تحديث جديد لخدمة “تشات جي بي تي”، يهدف إلى تحسين تجربة إدارة الملفات وتسهيل الوصول إليها، في ظل شكاوى سابقة من صعوبة العثور على الملفات داخل المحادثات الطويلة.

وذكر موقع TechCrunch التقني المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن التحديث يتضمن ميزة “Recent files” التي تتيح الوصول السريع إلى أحدث الملفات المستخدمة، إضافة إلى تبويب جديد باسم “Library” يعمل كمركز موحد يضم جميع الملفات التي تم رفعها أو إنشاؤها داخل التطبيق، مع إمكانية تصفحها وإعادة استخدامها بسهولة في محادثات مختلفة.

كما يتيح التحديث للمستخدمين تحليل الملفات والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها، ما يعزز كفاءة العمل ويختصر الوقت، وخاصة لمن يتعاملون مع عدة ملفات عبر جلسات متعددة.

وبدأت الشركة طرح هذه الميزات تدريجياً لمشتركي Plus وPro وBusiness، على أن تصل إلى مزيد من المستخدمين لاحقاً، في إطار توجه “OpenAI” نحو تطوير “تشات جي بي تي” ليكون منصة متكاملة لإدارة العمل والملفات.