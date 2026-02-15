بلدية إيطالية تطلق مبادرة لرصد الروائح في مناطق صناعية

روما-سانا

أطلقت بلدية بريندولا في مقاطعة فيتشنزا شمال إيطاليا مبادرة غير تقليدية لرصد مصادر الروائح الكريهة، عبر الاستعانة بفريق من «مقيّمي الروائح» ضمن جهودها لمعالجة شكاوى السكان المتعلقة بتلوث الهواء في بعض الأحياء القريبة من المناطق الصناعية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن عمدة البلدة برونو بيلترامي أعلن عن إطلاق الحملة استجابة لشكاوى متكررة من انبعاث روائح غير مستساغة يُعتقد أنها صادرة عن منشآت صناعية أو نفايات، موضحاً أن الهدف هو تحديد مصادرها بدقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الشروط المعلنة، يُشترط في المتقدمين ألا يعانوا من أمراض تنفسية أو حساسية، وأن يمتلكوا سيارة وهاتفاً ذكياً لاستخدام تطبيق مخصص لتوثيق البيانات، كما سيخضع المقبولون لتدريب بإشراف شركة متخصصة في قياس الروائح، للتعرف إلى أنواع الانبعاثات المختلفة وأساليب تقييمها ميدانياً.

وسيُطلب من المشاركين التوجه إلى مواقع محددة لإجراء تقييمات حسية، وتسجيل ملاحظاتهم عبر التطبيق في حال رصد روائح مزعجة، بعد مراقبة الهواء لفترات زمنية محددة.

وتقع فيتشنزا ضمن نطاق وادي بو، إحدى أكثر المناطق الأوروبية تأثراً بتلوث الهواء، والتي تمتد عبر عدة أقاليم إيطالية صناعية، ما يفرض تحديات بيئية متزايدة رغم وجود أنظمة رقابية وعقوبات على المخالفين.

