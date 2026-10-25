غوغل تختبر تصميماً جديداً لإعدادات تطبيق «رسائل غوغل»

واشنطن-سانا

تختبر شركة غوغل تصميماً جديداً لقوائم الإعدادات في تطبيق «رسائل غوغل»، يهدف إلى تسهيل استخدام التطبيق والوصول إلى خياراته المختلفة، من خلال إعادة تنظيم الأقسام وإدخال تحسينات بصرية على عدد من الصفحات.

وذكر موقع «Android Authority» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أول أمس، أن التغييرات ظهرت في إصدار تجريبي من التطبيق، وتشمل إعادة ترتيب قائمة الإعدادات الرئيسية وتحديث صفحات الخصوصية والأمان، إضافة إلى إدراج رسوم توضيحية لبعض الخيارات.

ويتيح التصميم المقترح الوصول بصورة أكثر وضوحاً إلى إعدادات المراسلة والخصوصية والإشعارات، مع تنظيم الخيارات المتعلقة بخدمة المراسلة عبر بروتوكول «RCS» والميزات الأخرى ضمن أقسام أكثر ترتيباً، بما يسهم في تسهيل التنقل بين القوائم والعثور على الإعدادات المطلوبة.

ولا تزال هذه التغييرات في مرحلة الاختبار، وقد تخضع للتعديل قبل إطلاقها رسمياً، إذ لا تعني إتاحتها في الإصدارات التجريبية بالضرورة اعتمادها في النسخة النهائية من التطبيق.