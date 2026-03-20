آبل تعزز خدماتها الإخبارية بشراكة مع “بلومبيرغ” لتقديم محتوى اقتصادي متخصص

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل تعزيز منظومتها الإخبارية عبر شراكة استراتيجية مع وكالة “بلومبيرغ”، تتيح دمج محتوى مالي واقتصادي متخصص ضمن تطبيقاتها الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقديم معلومات موثوقة وعالية الجودة لمستخدميها.

وبحسب بيان لوكالة “بلومبيرغ”، ستتولى الوكالة تزويد منصات آبل بالأخبار الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى تحليلات الأسواق والتقارير الاستثمارية بشكل مباشر عبر أجهزتهم.

ويهدف هذا التعاون إلى تلبية الطلب المتزايد على الأخبار الاقتصادية الدقيقة، وخاصة لدى المستثمرين وصنّاع القرار، عبر توفير محتوى لحظي يعكس تطورات الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك ضمن مساعي آبل لتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع منظومتها المتكاملة، من خلال تقديم محتوى نوعي يُبقي المستخدمين ضمن بيئتها التقنية دون الحاجة إلى استخدام منصات خارجية.

كما يوفّر التكامل الجديد تجربة قراءة مخصصة، تعتمد على خوارزميات ذكية لعرض الأخبار وفق اهتمامات المستخدمين، بما يعزز سهولة الوصول إلى المحتوى.

وتسعى آبل من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ موقعها في سوق الخدمات الرقمية، عبر الجمع بين التكنولوجيا والمحتوى الإخباري المتخصص ضمن تجربة موحدة وآمنة.