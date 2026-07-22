ولادة استثنائية لأربع فتيات توائم متطابقة في أستراليا

كانبرا-سانا

شهدت أستراليا حالة طبية نادرة، بعدما أنجبت أم أربع فتيات توائم متطابقة في حمل طبيعي، وهي حالة لا تحدث إلا بمعدلات محدودة للغاية على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية “إي بي سي نيوز” في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، عن مستشفى رويال بريسبان للنساء، أن الفحوصات أظهرت أن الحمل الذي اعتقدت الأسرة في بدايته أنه لطفل واحد، كان في الحقيقة لأربع فتيات متطابقات نشأن من بويضة واحدة انقسمت إلى أربعة أجنة، في حالة تقدر بحدوثها مرة واحدة تقريباً بين كل 15 مليون ولادة.

وقالت الطبيبة أليكسا بيندال: إن الفريق الطبي لم يسبق له التعامل مع حالة مماثلة في أستراليا، موضحة أن هذه الحالات نادرة جداً عالمياً، فيما خضعت الأم جينيتار ناموانا، البالغة من العمر 34 عاماً، لعملية ولادة قيصرية في الشهر السابع بسبب ارتفاع مخاطر الحمل.

وولدت الفتيات الأربع، إميلي وهارييت وكاثرين وأليكسا، بصحة جيدة، فيما حملت الطفلة الأخيرة اسم الطبيبة التي تابعت حالة الأم، في لفتة وصفتها بيندال بأنها “تكريم جميل”.

وتعد ولادة التوائم المتطابقة الأربعة من الحالات النادرة في طب النساء والولادة، إذ تشكل تحدياً طبياً يتطلب متابعة دقيقة، نظراً إلى المخاطر المرتبطة بالحمل المتعدد.