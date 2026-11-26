افتتاح بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز بريف دمشق تاريخ النشر: 2026/11/26 6:46 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 6:46 مساءً من منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز في الديماس-ريف دمشق26-11-2026-سانا ريف دمشق-سانا افُتتحت اليوم الخميس، بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، وذلك في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق. وذكر مراسل سانا أن المنافسات انطلقت بفئة “سمول تور” على ارتفاع 110سم. يتبع… مياه دمشق وأوكسفام تنفذان مشروعاً مائياً في الكسوة صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مدينة حرستا بريف دمشق ريف دمشق.. ضبط طنّي دقيق تمويني معدّين للاتجار غير المشروع مشاركة واسعة في حملة التبرع بالدم بمدينة الرحيبة في ريف دمشق تكريم ذوي الشهداء وعدد من الجرحى والأطباء وأعضاء لجنة التنمية من أبناء بلدة رنكوس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجزريف دمشقنادي الفروسية المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار دولي صربيا تحدد 27 كانون الأول المقبل موعداً لانتخابات رئاسية مبكرة سياسةسوريا والعالم اليمن والجامعة العربية يدينان الهجوم الإرهابي في الحسكة ويؤكدان تضامنهما مع سوريا محلياتأمنالحسكة الأمن الداخلي في الحسكة يمشط محيط موقع التفجير الإرهابي في حي المشيرفة