ريف دمشق-سانا

افُتتحت اليوم الخميس، بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، وذلك في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق.

وذكر مراسل سانا أن المنافسات انطلقت ‏بفئة “سمول تور” على ارتفاع 110سم.‏

يتبع…