اللاذقية-سانا
بلغت نسبة تنفيذ خطة تعزيل المجاري المائية في اللاذقية نحو 60 بالمئة، فيما تجاوزت نسبة التخزين في السدود 60 بالمئة، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم المطري والحد من مخاطر الفيضانات وحماية المناطق السكنية والممتلكات.
وشملت جولة ميدانية مشتركة لمديريتي الموارد المائية والطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الخميس، مناطق البصة والمنطقة الصناعية عند معمل الغزل، والنهر الكبير الشمالي، وصولاً إلى سد مشقيتا، لمتابعة أعمال التعزيل والتوسعة والاطلاع على جاهزية المنشآت المائية لاستقبال الواردات المطرية.
متابعة أعمال التعزيل وجاهزية السدود
وأوضح مدير مديرية الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود قدار، في تصريح لـ سانا، أن نسبة تنفيذ خطة تعزيل المجاري المائية بلغت نحو 60 بالمئة، مشيراً إلى استمرار الأعمال بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأضاف قدار أن نسبة التخزين المائي في السدود تجاوزت 60 بالمئة، مؤكداً أن سد مشقيتا بحالة فنية جيدة وقادر على استيعاب الموجات الفيضانية، مع استمرار أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية التجهيزات والمنشآت التابعة له.
توسعة مجاري المياه
من جهته، أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال، أن الجولة تهدف إلى متابعة واقع السدود ومناسيب المياه فيها، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والأضرار البشرية والمادية المحتملة.
وأشار كيال إلى تنفيذ أعمال توسعة للنهر الكبير الشمالي بطول نحو 500 متر، للحد من مخاطر فيضانه وحماية المناطق المحاذية له، مبيناً أن نمو الأشجار خلال السنوات الماضية أدى إلى تضييق بعض المجاري المائية، ما يستدعي إزالة العوائق وتوسعتها لضمان تصريف المياه.
وتأتي الجولة ضمن الاستعدادات لموسم الأمطار، التي تتطلب متابعة دورية للمجاري المائية والسدود وإزالة العوائق التي تحد من تصريف المياه، ولا سيما في المناطق المعرضة للسيول والفيضانات، بما يسهم في حماية السكان والممتلكات.