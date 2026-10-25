شركة بلوك تطور نموذجاً للذكاء الاصطناعي يحاكي الصوت البشري

واشنطن-سانا

كشفت شركة «بلوك» الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا المالية عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي الصوتي يحمل اسم «Dessa»، يتميز بقدرته على محاكاة خصائص الصوت البشري، بما في ذلك الضحك والبكاء والتوقفات الطبيعية أثناء الحديث، فضلاً عن الاستماع والتحدث في الوقت نفسه، والعمل مباشرة على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى الاتصال بالخوادم السحابية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «تك كرانش» التقني اليوم الأحد، طوّر النموذج فريق الأبحاث في شركة «بلوك»، ودُرّب باستخدام بيانات الكلام البشري، حيث أوضحت الشركة أن النموذج صُمم للعمل محلياً على الأجهزة، بما في ذلك بعض أجهزة «ماك بوك» المزودة بمعالجات متقدمة.

ويتميز «Dessa» بقدرته على الاستماع إلى المستخدم والتحدث معه بصورة متزامنة، ما يتيح تفاعلاً أكثر سلاسة من الأنظمة التي تعتمد على تحويل الكلام إلى نص، ثم معالجة النص وإنتاج رد صوتي، وترى الشركة أن هذه الطريقة قد تساعد في الحفاظ على جوانب من التواصل البشري، مثل نبرة الصوت والإيقاع والتعبير العاطفي.

ونشر باحثو الشركة تسجيلات توضيحية أظهرت قدرة النموذج على تغيير نبرة صوته وفق سياق المحادثة، بما في ذلك محاكاة الإرهاق والانفعال العاطفي، في محاولة لجعل التفاعل مع المساعدات الصوتية أقرب إلى المحادثات البشرية الطبيعية.

ويمكن لتشغيل النموذج محلياً أن يقلل الاعتماد على الخوادم السحابية، إلا أن الشركة لم تعلن إتاحته على نطاق واسع، ودعت باحثين متخصصين في السلامة إلى اختباره، ولا سيما فيما يتعلق بمخاطر استخدام الأصوات الاصطناعية في تضليل الأشخاص أو محاكاة أصوات بشرية بصورة يصعب تمييزها.

ويعكس تطوير هذا النوع من النماذج اتجاهاً نحو جعل المساعدات الصوتية أكثر قدرة على فهم سياق المحادثات والاستجابة لها بصورة طبيعية، مع بقاء تحديات تتعلق بسلامة الاستخدام والخصوصية والتمييز بين الأصوات الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي.