علماء روس يطورون مُسكناً طويل المفعول من مواد أولية نباتية

موسكو-سانا

طور علماء روس مُسكناً للألم طويل المفعول، يعتمد في تصنيعه على مواد أولية متاحة، بطريقة بسيطة لا تتطلب تعديلات كيميائية معقدة، وسُجّل للاستخدام البيطري.

وذكر الموقع الرسمي لمعهد الكيمياء العضوية في فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم، الأسبوع الماضي، أن باحثين من المعهد طوروا المُسكن الجديد الذي يتميز بامتداد مفعوله، إذ أظهرت الدراسات قبل السريرية نتائج واعدة بشأن فعاليته، فيما حصل المستحضر الدوائي المخصص للاستخدام البيطري على التسجيل في أيار الماضي.

وأوضح المعهد أن تصنيع المركب يعتمد على مادة «إيزوبوليغول» المستخلصة من الزيوت العطرية، إلى جانب مركب «ثيوفين كربالدهيد»، مع استخدام طين المونتموريلونيت المحفز للتفاعل، وتتميز طريقة التحضير بإمكانية إنجازها في مرحلة واحدة، دون الحاجة إلى عمليات تعديل كيميائي معقدة، كما حصلت التركيبة على براءة اختراع روسية.

ويمتد مفعول المُسكن الجديد من ست إلى ثماني ساعات، مقارنة بنحو ساعتين إلى أربع ساعات لبعض المُسكنات التقليدية، فيما يُستخدم المستحضر المسجل حالياً على شكل محلول للحقن.

ويأمل الباحثون أن تتيح هذه النتائج تطوير خيارات إضافية لتخفيف الألم، إلا أن استخدام العقار لدى البشر يحتاج إلى دراسات وتقييمات مستقلة قبل اعتماده لهذا الغرض.