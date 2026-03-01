دراسة بريطانية تكشف دور “الغليكوكاليكس” في نشاط الخلايا المناعية وتطور الصدفية

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي لانكستر ومانشستر في بريطانيا دوراً لطبقة سكرية دقيقة تحيط بالخلايا المناعية في تنظيم حركتها، ما قد يسهم في فهم آليات الإصابة بمرض الصدفية، وهو اضطراب جلدي مزمن يسبب احمرار الجلد والتهابه وتقشّره.

ووفقاً لما نشره موقع “ساينس ديلي”، بيّنت الدراسة المنشورة في مجلة “Science Signaling” أن الخلايا المناعية محاطة بغلاف هلامي من جزيئات سكرية يُعرف باسم “الغليكوكاليكس”، يعمل على حمايتها وتنظيم تفاعلها مع محيطها.

وأوضحت النتائج أن انتقال الخلايا المناعية من الدم إلى الجلد الملتهب لا يعتمد فقط على تغيّرات في جدران الأوعية الدموية كما كان يُعتقد، بل إن الخلايا نفسها تتخلى عن جزء من طبقتها السكرية لتتمكن من العبور إلى الأنسجة المصابة.

وفي الحالات الطبيعية تسهم هذه الآلية في مكافحة العدوى، إلا أن تراكم الخلايا المناعية في الجلد لدى مرضى الصدفية يؤدي إلى التهاب مزمن، وتلف في الأنسجة.

ويرى الباحثون أن فهم هذه العملية قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف الحد من انتقال الخلايا المناعية المفرط إلى الجلد، بما يساعد في تقليل الالتهاب، مع إمكانية تطبيق النتائج على أمراض التهابية أخرى.