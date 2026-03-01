دراسة كندية: بعض الثعابين تُظهر روابط اجتماعية ثابتة

أوتاوا-سانا

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ويلفريد لورييه الكندية أن بعض أنواع الثعابين قد تكون قادرة على تكوين روابط اجتماعية ثابتة، ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأنها كائنات انفرادية بالكامل.

ووفقاً لما نشره موقع “Science”، راقب الفريق 40 ثعباناً صغيراً من نوع الرباط الشرقية داخل حظائر مقسمة إلى ملاجئ منفصلة على مدى ثمانية أيام، مع تسجيل مواقعها مرتين يومياً، بعد تنظيف الحظائر لإزالة الروائح، ما أتاح تتبع أنماط تجمعها بدقة.

وأظهرت النتائج أن الثعابين شكلت مجموعات ثابتة تراوحت بين ثلاثة وثمانية أفراد، وفضّلت البقاء مع أفراد محددين بنسبة بلغت 94 بالمئة من الوقت، في سلوك يشير إلى وجود تفضيلات اجتماعية متكررة، مشيرين إلى أن هذه التجمعات قد تسهم في الحفاظ على الحرارة والرطوبة، وتوفير الحماية من المفترسات.

يذكر أن فهم هذه السلوكيات قد يدعم جهود الحماية وإعادة التوطين، ويفتح المجال أمام دراسات أوسع حول البنية الاجتماعية للزواحف.