تطبيق جديد يساعد على متابعة المهام المؤجلة على أجهزة آبل

واشنطن-سانا

أطلق المبرمج والمطور الأمريكي ماركو أرمينت تطبيقاً جديداً يحمل اسم «Unforgetful»، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة المهام وعدم نسيانها، من خلال الاستمرار في إرسال التنبيهات عند تأجيل التذكيرات أو تجاهلها.

وذكر موقع «TechCrunch» التقني في تقرير نشره أول أمس أن التطبيق، المتاح لأجهزة «iPhone» وحواسيب «Mac»، يعمل مع قاعدة بيانات التذكيرات الموجودة لدى المستخدم على أجهزة «Apple»، لكنه يختلف في طريقة التعامل مع التنبيهات، إذ يواصل إرسال الإشعارات حتى إن تجاهلها المستخدم، إلى أن ينفذ المهمة ويحذف التذكير.

ويعالج «Unforgetful» عدداً من المشكلات التي يرى أرمينت أنها تحد من فاعلية تطبيق «التذكيرات» من «Apple»، ومنها إمكانية تجاهل التنبيه عن طريق الخطأ بدلاً من تأجيله، إضافة إلى عدم تلقي المستخدم إشعاراً عند إنشاء تذكير من دون تحديد موعد له.

ويعتمد التطبيق نظاماً للغفوة تتغير فتراته تدريجياً مع استمرار المستخدم في تأجيل المهمة، مع الحفاظ على واجهة بسيطة تبتعد عن كثرة التصنيفات وطرق العرض وأدوات التنظيم المعقدة.

كما يتيح «Unforgetful» إدخال التذكيرات يدوياً أو باستخدام المساعد الصوتي «Siri»، ويوفر ميكروفوناً مدمجاً لإنشاء التذكيرات الصوتية، إلى جانب أدوات مصغرة لشاشة القفل ومركز التحكم.

ويعد ماركو أرمينت من أوائل العاملين في منصة «Tumblr»، حيث شغل منصب مدير التكنولوجيا، كما طور تطبيقي «Instapaper» و«Overcast»، اللذين يعدان من أبرز أعماله في مجال تطبيقات الأجهزة الذكية.