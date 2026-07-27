دراسة: شرب الماء أثناء الوجبات قد يزيد كمية الطعام المتناولة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد يرتبط بزيادة كمية الطعام المستهلكة، في نتائج تناقض الاعتقاد السائد بأن تناول الماء خلال الوجبات يسهم في تقليل الشهية وخفض السعرات الحرارية.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، ونشرتها دورية Appetite العلمية، ونقلتها وكالة سبوتنيك أمس الأحد، تناول المشاركون نحو 40 غراماً إضافياً من الطعام، بما يعادل قرابة 50 سعرة حرارية، مقابل كل 100 ملليلتر إضافية من الماء شربوها أثناء الوجبة.

ورصد الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذين تناوبوا بوتيرة أكبر بين تناول الطعام وشرب الماء استهلكوا كميات أكبر من الطعام مقارنة بغيرهم.

وأوضح الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتيجة يتمثل في أن الماء يرطب الفم ويعزز الإحساس بنكهات الطعام، ما يجعل تناول الوجبة أكثر متعة ويؤخر الإحساس بالشبع، مشيرين إلى أن الماء لا يبقى في المعدة مدة كافية لإحداث شعور مستمر بالامتلاء.

وشملت الدراسة تحليل بيانات تجربتين سابقتين، شارك فيهما 86 بالغاً، تناولوا وجبات متنوعة مع السماح لهم بالأكل حتى الشعور بالشبع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط بين زيادة استهلاك الماء أثناء الوجبة وارتفاع كمية الطعام المتناولة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثير عادات شرب الماء أثناء الوجبات في الشهية واستهلاك الطعام بصورة أدق.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية مواصلة البحث لفهم تأثير عادات تناول الماء أثناء الوجبات في الشهية والسلوك الغذائي.