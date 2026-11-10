فريق من المرصد الصناعي يعرّف بآليات المسح ‏الميداني للمنشآت الصناعية في درعا

درعا-سانا

أجرى فريقٌ من المرصد الصناعي التابع لوزارة ‏الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك زيارةً ‏إلى محافظة درعا، اليوم الإثنين بهدف التعريف ‏بآليات تنفيذ المسح الصناعي ميدانياً، وتدريب ‏الباحثين على خطوات جمع البيانات وتوثيقها، ‏تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت ‏والفعاليات الصناعية في المحافظة.‏

وشملت الزيارة لقاءً في مديرية الصناعة بدرعا، ‏جرى خلاله تقديم شرح نظري للباحثين حول ‏آليات العمل المتبعة في المرصد الصناعي، تلاه ‏لقاء في غرفة تجارة وصناعة درعا باعتبارها ‏شريكاً أساسياً في التواصل مع الصناعيين ‏والحرفيين، والوصول إلى المنشآت الصناعية قبل ‏الانتقال إلى الجانب التطبيقي من خلال زيارة أحد ‏المعامل وإدخال البيانات المطلوبة للمرصد.‏

تطوير القطاع الصناعي

وأوضح مدير غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت ‏الرفاعي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن الزيارة تأتي ‏في إطار عمل المرصد الصناعي في سوريا ‏المنبثق عن وزارة الصناعة، والذي يعمل على ‏تشكيل فرقٍ ميدانية في المحافظات لحصر ‏الفعاليات والمنشآت الصناعية، وتحديد واقع ‏نشاطها من حيث استمرار العمل أو التعثر أو ‏التوقف، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة وشاملة ‏للقطاع الصناعي على مستوى سوريا.‏

ولفت الرفاعي إلى أن المرصد الصناعي يشكل ‏أداةً بحثية وإحصائية لرصد المنشآت الصناعية، ‏وتحديد واقعها واحتياجاتها، من المواد الأولية ‏والطاقة، ومستلزمات الإنتاج، بما يُساعد في وضع ‏خطط مستقبلية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، ‏ويعزز تنظيم العمل الصناعي وتطوير آليات ‏التخطيط واتخاذ القرار.‏

وأعرب الرفاعي عن استعداد غرفة تجارة ‏وصناعة درعا لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة ‏للفريق لإنجاز مهمته، ولا سيما من خلال الاستفادة ‏من سجلات الغرفة، والبيانات المتوافرة لديها، ‏وتسهيل التواصل مع الفعاليات والمنشآت ‏الصناعية في المحافظة.‏

توفير بيانات دقيقة للواقع والاحتياجات

بدوره، أوضح مدير الصناعة في درعا خالد العتمة، ‏أن فريق المرصد قدم شرحاً للباحثين في المديرية ‏حول آليات العمل المعتمدة في المرصد، وكيفية ‏تنفيذ المسح الصناعي، كما تناول الجانب النظري ‏للعمل.‏

وأكد العتمة أهمية المسح الصناعي في كونه خطوةً ‏أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن واقع ‏القطاع الصناعي في محافظة درعا، تتضمن أعداد ‏المنشآت وطبيعة أنشطتها وطاقاتها الإنتاجية ‏وأعداد العاملين فيها، إضافةً لتحديد التحديات ‏والصعوبات التي تواجهها، وواقع تشغيلها ‏وإنتاجها.‏

قاعدة بيانات صناعية موحدة

ويأتي تنفيذ المسح في إطار التوجه نحو إنشاء ‏قاعدة بيانات صناعية موحدة على مستوى ‏المحافظات، تتيح لوزارة الصناعة تكوين صورة ‏واضحة عن الإمكانات الإنتاجية، والاحتياجات ‏الفعلية للمنشآت، وتعزز القدرة على التخطيط ‏للقطاع الصناعي وتطويره خلال المرحلة المقبلة.‏

وتسهم هذه البيانات في توفير مرجعيةٍ موثوقة، ‏تساعد في إعداد الخطط والسياسات الصناعية على ‏أسس واقعية، وتحديد احتياجات المنشآت من ‏المواد الأولية، والطاقة ومستلزمات الإنتاج، بما ‏يُسهم في توجيه الجهود والإمكانات نحو القطاعات ‏الأكثر احتياجاً، ووضع برامج تطوير تستند إلى ‏مؤشراتٍ وبيانات ميدانية دقيقة.‏