فريق من المرصد الصناعي يعرّف بآليات المسح ‏الميداني للمنشآت الصناعية في درعا

درعا-سانا
أجرى فريقٌ من المرصد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك زيارةً إلى محافظة درعا، اليوم الإثنين بهدف التعريف بآليات تنفيذ المسح الصناعي ميدانياً، وتدريب الباحثين على خطوات جمع البيانات وتوثيقها، تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت والفعاليات الصناعية في المحافظة.
وشملت الزيارة لقاءً في مديرية الصناعة بدرعا، جرى خلاله تقديم شرح نظري للباحثين حول آليات العمل المتبعة في المرصد الصناعي، تلاه لقاء في غرفة تجارة وصناعة درعا باعتبارها شريكاً أساسياً في التواصل مع الصناعيين والحرفيين، والوصول إلى المنشآت الصناعية قبل الانتقال إلى الجانب التطبيقي من خلال زيارة أحد المعامل وإدخال البيانات المطلوبة للمرصد.
تطوير القطاع الصناعي
وأوضح مدير غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن الزيارة تأتي في إطار عمل المرصد الصناعي في سوريا المنبثق عن وزارة الصناعة، والذي يعمل على تشكيل فرقٍ ميدانية في المحافظات لحصر الفعاليات والمنشآت الصناعية، وتحديد واقع نشاطها من حيث استمرار العمل أو التعثر أو التوقف، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة وشاملة للقطاع الصناعي على مستوى سوريا.
ولفت الرفاعي إلى أن المرصد الصناعي يشكل أداةً بحثية وإحصائية لرصد المنشآت الصناعية، وتحديد واقعها واحتياجاتها، من المواد الأولية والطاقة، ومستلزمات الإنتاج، بما يُساعد في وضع خطط مستقبلية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، ويعزز تنظيم العمل الصناعي وتطوير آليات التخطيط واتخاذ القرار.
وأعرب الرفاعي عن استعداد غرفة تجارة وصناعة درعا لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للفريق لإنجاز مهمته، ولا سيما من خلال الاستفادة من سجلات الغرفة، والبيانات المتوافرة لديها، وتسهيل التواصل مع الفعاليات والمنشآت الصناعية في المحافظة.
توفير بيانات دقيقة للواقع والاحتياجات
بدوره، أوضح مدير الصناعة في درعا خالد العتمة، أن فريق المرصد قدم شرحاً للباحثين في المديرية حول آليات العمل المعتمدة في المرصد، وكيفية تنفيذ المسح الصناعي، كما تناول الجانب النظري للعمل.
وأكد العتمة أهمية المسح الصناعي في كونه خطوةً أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن واقع القطاع الصناعي في محافظة درعا، تتضمن أعداد المنشآت وطبيعة أنشطتها وطاقاتها الإنتاجية وأعداد العاملين فيها، إضافةً لتحديد التحديات والصعوبات التي تواجهها، وواقع تشغيلها وإنتاجها.
قاعدة بيانات صناعية موحدة
ويأتي تنفيذ المسح في إطار التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة على مستوى المحافظات، تتيح لوزارة الصناعة تكوين صورة واضحة عن الإمكانات الإنتاجية، والاحتياجات الفعلية للمنشآت، وتعزز القدرة على التخطيط للقطاع الصناعي وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وتسهم هذه البيانات في توفير مرجعيةٍ موثوقة، تساعد في إعداد الخطط والسياسات الصناعية على أسس واقعية، وتحديد احتياجات المنشآت من المواد الأولية، والطاقة ومستلزمات الإنتاج، بما يُسهم في توجيه الجهود والإمكانات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، ووضع برامج تطوير تستند إلى مؤشراتٍ وبيانات ميدانية دقيقة.