خبراء صحيون: بعض الفواكه قد تسهم في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

نيودلهي-سانا

أكد خبراء صحيون أن تناول أنواع معينة من الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

ووفقاً لما أورده موقع Apollo 247 الطبي التابع لمجموعة Apollo Hospitals الهندية التي تضم شبكة من المستشفيات والعيادات والصيدليات ومنصات الرعاية الصحية الرقمية أمس الأحد، فإن الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين، ومضادات الأكسدة، تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والحد من تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب.

وأوضح التقرير أن الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول داخل الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص منه، في حين تسهم مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، في الحد من أكسدة الكوليسترول الضار، بينما تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو على رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

ومن أبرز الفواكه التي أوصى بها التقرير التفاح، والتوت بأنواعه، والأفوكادو، والحمضيات، والإجاص، والعنب، والموز، والرمان، والكيوي، والجوافة، نظراً لغناها بالألياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب.

وأكد التقرير أن الحصول على أفضل النتائج يتطلب الجمع بين تناول هذه الفواكه واتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من الدهون المشبعة، والإكثار من الدهون الصحية، مع الامتناع عن التدخين والحفاظ على ترطيب الجسم.

وفي المحصلة تبقى التغذية المتوازنة، إلى جانب العادات الصحية اليومية، الأساس في الحفاظ على صحة القلب.