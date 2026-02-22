خطأ تقني يمنح شابة بريطانية رصيداً افتراضياً هائلاً

لندن-سانا

تحولت زيارة عادية لمقهى في مدينة نوتنغهام البريطانية إلى واقعة طريفة، بعدما فوجئت شابة بريطانية بظهور رصيد هائل على بطاقة قهوة لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات إسترلينية، نتيجة خطأ في نظام الدفع الإلكتروني.

وذكر موقع The LADbible البريطاني المعني بالأخبار الطريفة وقضايا الشباب، أن صوفي داونينغ (29 عاماً) كانت تستخدم قسيمة بقيمة 10 جنيهات لدى مقهى “200 Degrees Coffee”، قبل أن يظهر على شاشة الدفع رصيد يتجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني، وهو رقم نظري غير قابل للسحب النقدي.

وأوضحت داونينغ أن الرصيد الضخم ظل ظاهراً في النظام حتى بعد محاولات لاحقة لاستخدام البطاقة، مرجحةً أن يكون السبب خللاً تقنياً في قراءة الرمز الشريطي للقسيمة وتحويله إلى قيمة افتراضية غير صحيحة.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الرقم المبالغ فيه بوصفه مثالاً على غرابة بعض الأخطاء الرقمية.

وسلطت الواقعة الضوء على احتمالات الخلل في أنظمة الدفع الإلكترونية، وما قد ينجم عنها من نتائج غير متوقعة، رغم اعتمادها المتزايد في المعاملات اليومية.