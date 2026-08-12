اكتشاف سفينة تجارية يونانية أثرية تعود إلى نحو 2400 عام في بحر إيجة

photo 2026 08 12 14 21 03 اكتشاف سفينة تجارية يونانية أثرية تعود إلى نحو 2400 عام في بحر إيجة

أثينا-سانا

اكتشف علماء آثار يونانيون حطام سفينة تجارية تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد في مياه بحر إيجة، في اكتشاف يوفر أدلة جديدة على حركة الملاحة والتجارة في العالم اليوناني القديم.

وذكر موقع «بروتو ثيما» اليوناني الأسبوع الماضي أن علماء آثار من وزارة الثقافة اليونانية عثروا على السفينة الغارقة على عمق نحو 40 متراً قبالة جزيرة أندروس، بعد بلاغ من أحد السكان المحليين، مشيرة إلى أن عمرها يقدر بنحو 2400 عام.

ويضم حطام السفينة ما بين 600 و650 جرة فخارية سليمة، إضافة إلى جزء من مرساة مصنوعة من الرصاص وأحجار استخدمت لموازنة السفينة، في مؤشر على طبيعة حمولتها التجارية.

وأوضح الباحثون أن السفينة كانت تنقل بضائع من شمال بحر إيجة والبحر الأسود باتجاه الجنوب، وصولاً إلى ميناء بيرايوس جنوب غرب العاصمة أثينا، خلال فترة شهدت ازدهاراً ملحوظاً في حركة التجارة.

وتنوعت الحمولة بين ثلاثة أنواع من الجرار الفخارية، ما يرجح جمعها من مراكز إنتاج مختلفة، من بينها شبه جزيرة خالكيذيكي وجزيرة سكوبيلوس.

ويكتسب الاكتشاف أهمية خاصة لندرة الأدلة الأثرية المتعلقة بالملاحة القديمة في وسط بحر إيجة، فيما تعتزم وزارة الثقافة اليونانية إجراء دراسات على تركيبة الطين وبقايا محتويات الجرار، بهدف تحديد أصول البضائع التي كانت تحملها السفينة بصورة أكثر دقة.

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