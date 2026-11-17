واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن إجراءات أمنية جديدة لتعزيز حماية بيانات المستخدمين على أجهزة ماك، والحد من وصول التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الملفات والمعلومات الشخصية دون موافقة واضحة، وذلك ضمن تحديث نظام التشغيل macOS 27.3.



وذكرت الشركة، في منشور عبر موقعها الرسمي أمس، أنها تعتزم إدخال تعديلات على إعدادات الأمان، تتيح للمستخدمين التحكم بصورة أكبر في صلاحيات التطبيقات، ومعرفة طبيعة البيانات التي يمكنها الوصول إليها.



وتتضمن التغييرات فصل صلاحيات التحكم في الأجهزة عن الوصول إلى البيانات، وتطوير آلية منح الأذونات، إضافة إلى إتاحة مطالبة التطبيقات بالحصول على موافقة المستخدم في كل مرة تحتاج فيها إلى الوصول إلى ملفات أو موارد محددة.



وتأتي هذه الإجراءات مع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام عبر التطبيقات والملفات مباشرة، وما يرافق ذلك من مخاطر محتملة على خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم.