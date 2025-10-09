اكتشاف علمي جديد قد يمهّد لعلاج جذري لمرض السكري من النوع الثاني

لندن-سانا

توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف علمي جديد قد يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير علاج جذري لمرض السكري من النوع الثاني، أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً حول العالم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن باحثين من مؤسسة “سيتي أوف هوب” الأمريكية تمكنوا من تحديد جين يسمى “SMOC1” يلعب دوراً محورياً في تنظيم وظائف خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تتحكم بمستويات السكر في الدم.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، أن هذا الجين يكون نشطاً في خلايا “ألفا” لدى الأشخاص الأصحاء، بينما ينشط بشكل غير طبيعي في خلايا “بيتا” لدى المصابين بالسكري، ما يؤدي إلى خلل في إنتاج الأنسولين ويضعف قدرة الخلايا على أداء وظيفتها الطبيعية.

وبيّن الباحثون أن زيادة نشاط جين SMOC1 تؤدي إلى “إعادة برمجة” خلايا بيتا وتحولها إلى خلايا شبيهة بخلايا ألفا فاقدة لوظيفتها، مشيرين إلى أن استهداف هذا الجين دوائياً قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاج السبب الجذري للمرض، وليس مجرد تنظيم مستويات السكر كما تفعل الأدوية الحالية.

وأكد الباحثون أن العلاجات الجينية الموجهة لهذا الجين لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تمثل خطوة واعدة نحو حماية خلايا بيتا والحفاظ على إنتاج الأنسولين، بما قد يسهم مستقبلاً في إيقاف أو عكس تطور داء السكري من النوع الثاني.

ويُعد داء السكري من النوع الثاني أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، ويتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة ضعف قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين أو مقاومة الجسم له.