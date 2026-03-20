“غوغل” تطلق ميزة “الذكاء الشخصي” لتعزيز تخصيص نتائج البحث والخدمات الرقمية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الذكاء الشخصي” (Personal Intelligence)، تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في تقديم نتائج بحث وخدمات رقمية مخصصة لكل مستخدم وفقاً لسياقه الفردي ونشاطه الرقمي.

وذكرت الشركة في مدونتها الرسمية أن الميزة تعتمد على ربط البيانات بين عدد من تطبيقاتها مثل “جيميل” و”صور غوغل” و“يوتيوب” وسجل البحث، وذلك بموافقة المستخدم، بما يتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنها “جيميني” (Gemini)، تقديم إجابات واقتراحات تتوافق مع اهتماماته ونشاطاته السابقة، دون استخدام هذه البيانات في تدريب النماذج.

ويعكس هذا التوجه انتقالاً نحو نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصاً، تعمل كمساعدات رقمية قادرة على فهم احتياجات المستخدم والتكيف معها بمرور الوقت، مع توفير خيارات للتحكم بالبيانات المرتبطة وإمكانية تعطيل الميزة، بما يعزز الخصوصية والشفافية.

ويُتوقع أن تسهم هذه التقنية في تسهيل إنجاز المهام اليومية، مثل التخطيط للسفر أو استرجاع المعلومات، وتقليل الحاجة لإدخال البيانات بشكل متكرر، ما يعزز كفاءة التفاعل مع الخدمات الرقمية.