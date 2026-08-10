دراسة تربط بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

كوبنهاغن ولشبونة-سانا

كشفت مراجعة علمية دولية عن ارتباط التهاب دواعم السن بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ما يشير إلى علاقة متبادلة محتملة بين صحة الفم والصحة الأيضية.

وذكر موقع ساينس أليرت العلمي أول أمس أن المراجعة التي نشرتها مجلة The Lancet Public Health، وقادها عالم أوبئة الفم فرناندو فالنتيم بيتينكورت الباحث في قسم طب الأسنان وصحة الفم – شعبة البيئة الفموية في جامعة آرهوس الدنماركية بالتعاون مع باحثين من كلية إيغاس مونيز للصحة والعلوم في البرتغال، شملت أكثر من 300 ألف شخص، وحللت نتائج 28 دراسة طولية أجريت في 16 دولة.

وأظهرت ست دراسات شملت نحو 29 ألف شخص، وتراوحت فترات متابعتها بين خمس و20 عاماً، أن المصابين بالتهاب دواعم السن في بداية الدراسة كانوا أكثر عرضة بنسبة تراوحت بين 18 و25 بالمئة لتشخيص السكري من النوع الثاني خلال فترة المتابعة، مقارنة بغير المصابين بالتهاب دواعم السن.

كما ارتبط فقدان الأسنان الكامل بزيادة خطر الإصابة بالمرض، إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم عند بدء الدراسات، كانوا أكثر عرضة بنحو 30 بالمئة لتشخيص السكري من النوع الثاني خلال فترة المتابعة.

وفي المقابل، أشارت المراجعة إلى أن المصابين بالسكري عند بدء الدراسات كانوا أكثر عرضة لاحقاً للإصابة بالتهاب دواعم السن وفقدان الأسنان، إلا أن الأدلة المتعلقة بهذا الاتجاه كانت أقل اتساقاً.

ولفت الباحثون إلى أن العلاقة المحتملة بين أمراض اللثة والسكري قد ترتبط بالالتهاب المزمن المصاحب لالتهاب دواعم السن، إذ يمكن للبكتيريا والجزيئات الالتهابية أن تصل إلى مجرى الدم عبر أنسجة اللثة المتضررة، ما قد يؤدي إلى استجابة التهابية في أنحاء أخرى من الجسم.

وأضافوا أن الالتهاب المزمن قد يؤثر في استجابة الجسم للأنسولين، الهرمون المسؤول عن مساعدة الخلايا على استخدام الغلوكوز، في حين تعد مقاومة الأنسولين من السمات الأساسية لمرض السكري من النوع الثاني.

ويعد التهاب دواعم السن مرحلة متقدمة من أمراض اللثة، وينجم عن التهاب مزمن يمكن أن يلحق أضراراً بالأنسجة والعظام الداعمة للأسنان، ومن أبرز أعراضه تورم اللثة واحمرارها ونزيفها وتخلخل الأسنان، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة وغير المعالجة إلى فقدان الأسنان.

#سانا