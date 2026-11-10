218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/10 3:17 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 3:17 مساءً 218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا، لكن الجفاف وشح المياه والتغيرات المناخية تضع استدامتها أمام تحديات متزايدة. فما خريطة انتشار هذه الأشجار؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة للحفاظ عليها وتعزيز إنتاجيتها؟ قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة المدينة الصناعية في حسياء تتجه نحو تخصيص 500 دونم لإقامة خمسة مشاريع صناعية وتنموية 10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها 100 ألف غرسة حراجية جديدة.. خطة لإنتاج الغراس في الغاب بريف حماة 38,836 شخصاً غادروا مواقع النزوح خلال تموز وآب 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التغيرات المناخيةالجفافثروة زراعيةشح المياه مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي آخر الأخبار دولي فرنسا تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر انفوغراف 218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا اقتصاد سوريا الزراعة.. خطة لتطوير قطاع النحل في سوريا وتعزيز إنتاج العسل