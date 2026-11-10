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218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا

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218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا، لكن الجفاف وشح المياه والتغيرات المناخية تضع استدامتها أمام تحديات متزايدة.

فما خريطة انتشار هذه الأشجار؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة للحفاظ عليها وتعزيز إنتاجيتها؟

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