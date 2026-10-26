الغيرة الإيجابية في العمل.. طريق للتعلم من نجاح الآخرين

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة يابانية حديثة أن الامتنان يرتبط بالغيرة الإيجابية في بيئة العمل، وهي المشاعر التي تدفع الموظف إلى الاستفادة من نجاح زملائه والسعي إلى تطوير مهاراته وتحسين أدائه، بدلاً من الشعور بالاستياء أو محاولة التقليل من إنجازاتهم.

وذكرت مجلة «European Management Journal» العلمية في دراسة نُشرت إلكترونياً في 23 تشرين الأول الجاري، أن الباحثين كازوهو ياماورا من جامعة ريتسوميكان، ويوهسكي أوتسوبو من جامعة طوكيو حللوا بيانات 269 موظفاً في شركات يابانية، بهدف فهم كيفية تطور الغيرة الإيجابية والغيرة العدائية بمرور الوقت، ودور الامتنان في تشكيل هذين النوعين من المشاعر.

وأظهرت النتائج أن الغيرة الإيجابية والغيرة العدائية تتخذان مسارين مختلفين بمرور الوقت، إذ ارتبط الامتنان بمسار أكثر إيجابية للغيرة، يتمثل في توجيه الانتباه نحو تحسين الذات والاستفادة من نجاح الآخرين، بدلاً من الانشغال بالمقارنة السلبية معهم.

وتشير النتائج إلى أهمية تعزيز مشاعر الامتنان في بيئة العمل، لما قد يرتبط بها من توجيه مشاعر الغيرة نحو سلوكيات بنّاءة تدعم التطور الشخصي والعلاقات المهنية، مع ضرورة مراعاة أن الدراسة أظهرت ارتباطاً بين هذه العوامل، وليس بالضرورة علاقة سببية مباشرة.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية المشاعر الإيجابية في بيئة العمل، إذ إن طريقة تعامل الموظفين مع نجاح زملائهم يمكن أن تؤثر في علاقاتهم المهنية ونظرتهم إلى تطورهم الشخصي، ما يجعل تعزيز التعاون والامتنان وتبادل الخبرات من العوامل المهمة لبناء بيئة عمل أكثر إيجابية.