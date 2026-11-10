فرنسا تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر

باريس-سانا
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى باريس، احتجاجاً على هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية خلال تشرين الأول الماضي، وتتهم فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراءه.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قوله، في تصريحات لقناة فرانس إنفو تي في: إن فرنسا ستتخذ جميع التدابير التي تراها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات مستقبلية، بما فيها إجراءات قد لا يُعلن عنها علناً.
وأوضح بارو أن الهدف هو “ردع أي طرف، سواء في إيران أو في أي مكان آخر، قد تسوّل له نفسه تكرار مثل هذا الفعل”، مشيراً إلى أن باريس ستعمل على فرض عقوبات أوروبية بحق المسؤولين عن الهجوم.
من جهتها، أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أمس الإثنين، فتح تحقيق قضائي بشأن الهجمات، يستهدف مسؤولين في وحدة “شهيد كاوه” السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، موضحةً أن الوحدة ترتبط بالمركز الإلكتروني والسيبراني التابع للحرس.
وكانت الهجمات، التي وقعت يومي 11 و12 تشرين الأول الماضي، قد استهدفت نحو 700 متجر في فرنسا، وتمكّن منفذوها من التحكم عن بُعد بأنظمة التبريد ورفع درجات الحرارة داخل الثلاجات، ما اضطر المتاجر المتضررة إلى التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية الطازجة والمجمّدة.
وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري، أُبلغ عن هجمات إلكترونية يُشتبه باستهدافها أنظمة التبريد في متاجر بتسع دول أوروبية أخرى على الأقل، من دون تأكيد ارتباطها بالهجمات التي شهدتها فرنسا.