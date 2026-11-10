فرنسا تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر

باريس-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى باريس، احتجاجاً على هجوم إلكتروني استهدف ‏أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية خلال تشرين الأول الماضي، وتتهم فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف ‏وراءه.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قوله، في تصريحات لقناة فرانس إنفو تي في: إن فرنسا ستتخذ جميع التدابير التي تراها ‏متناسبة وضرورية لردع أي هجمات مستقبلية، بما فيها إجراءات قد لا يُعلن عنها علناً.‏

وأوضح بارو أن الهدف هو “ردع أي طرف، سواء في إيران أو في أي مكان آخر، قد تسوّل له نفسه تكرار مثل هذا ‏الفعل”، مشيراً إلى أن باريس ستعمل على فرض عقوبات أوروبية بحق المسؤولين عن الهجوم.‏

من جهتها، أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أمس الإثنين، فتح تحقيق قضائي بشأن الهجمات، يستهدف ‏مسؤولين في وحدة “شهيد كاوه” السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، موضحةً أن الوحدة ترتبط بالمركز ‏الإلكتروني والسيبراني التابع للحرس.‏

وكانت الهجمات، التي وقعت يومي 11 و12 تشرين الأول الماضي، قد استهدفت نحو 700 متجر في فرنسا، وتمكّن ‏منفذوها من التحكم عن بُعد بأنظمة التبريد ورفع درجات الحرارة داخل الثلاجات، ما اضطر المتاجر المتضررة إلى ‏التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية الطازجة والمجمّدة.‏

وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري، أُبلغ عن هجمات إلكترونية يُشتبه باستهدافها أنظمة التبريد في متاجر بتسع ‏دول أوروبية أخرى على الأقل، من دون تأكيد ارتباطها بالهجمات التي شهدتها فرنسا.‏