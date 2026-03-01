اكتشاف خبيئة أثرية من عصر الانتقال الثالث في الأقصر

القاهرة-سانا

أعلنت بعثة أثرية مصرية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار و«مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» عن اكتشاف خبيئة تضم 22 تابوتاً خشبياً ملوناً تحتوي على مومياوات، إضافة إلى مجموعة من البرديات، وذلك في منطقة القرنة بالبر الغربي في الأقصر.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقعها الإلكتروني أن التوابيت عُثر عليها داخل حجرة مستطيلة منحوتة في الصخر كانت تستخدم مخزناً جنائزياً، حيث رُصّت في طبقات متعددة ضمن عشرة صفوف أفقية، ويعود تاريخها إلى عصر الانتقال الثالث.

كما كشفت أعمال الحفر عن أوانٍ فخارية يُعتقد أنها استُخدمت في حفظ بقايا مواد التحنيط، ما يوفر معطيات جديدة حول تقنيات التحنيط في تلك الفترة، إضافة إلى نقوش تتضمن ألقاباً وظيفية مثل “منشد آمون”، ما يسهم في دراسة البنية الاجتماعية والدينية آنذاك.

ويُعد هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة في الأقصر، ويضاف إلى سلسلة خبايا أثرية كُشف عنها في المنطقة خلال العقود الماضية.