الزراعة.. خطة لتطوير قطاع النحل في سوريا وتعزيز إنتاج العسل

دمشق-سانا

كشفت رئيسة دائرة النحل والحرير في وزارة الزراعة إيمان رستم، عن وجود خطة لتطوير قطاع تربية النحل وتحسين نوعية العسل السوري وتعزيز إنتاجه عبر تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد مستلزمات تربية النحل وتوفيرها في الأسواق، لافتةً إلى أن المصرف الزراعي التعاوني يمنح قروضاً متوسطة وتأسيسية للراغبين في الدخول إلى هذا القطاع، بالتوازي مع العمل على تعديل وتطوير التشريعات الناظمة له.

وأوضحت في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات لحماية الإنتاج المحلي، من بينها منع استيراد العسل خلال فترة الإنتاج، واشتراط إخضاع العسل المستورد للتحليل، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية السورية، فيما تخضع المنتجات المطروحة في الأسواق لرقابة المؤسسات التموينية، باعتبار العسل مادة غذائية.

تأمين طرود النحل للمربين بأسعار مدعومة

لفتت رستم إلى أن العمل جار لترميم عدد من مراكز التربية وإعادة تأهيلها، تمهيداً لإعداد خطة لبيع طرود النحل للمربين الراغبين في ممارسة التربية خلال الموسم القادم بأسعار مدعومة، إلى جانب تأهيل فنيين متخصصين قادرين على نقل الخبرات والمعلومات العلمية والإرشادية إلى المربين.

وأوضحت رستم أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً التوسع في إنتاج غراس النباتات الرحيقية والطلعية ونشر زراعتها، وتشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات التسويقية، وتعريف المربين بأهمية الاستفادة من مختلف منتجات الخلية، بما فيها الشمع والعكبر وغذاء الملكات، وطرق إنتاجها وتسويقها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى أن تحسن الظروف المناخية انعكس إيجاباً على توافر مصادر الرحيق وحبوب الطلع، وبالتالي على إنتاجية خلايا النحل، مقارنة بالآثار السلبية التي خلفها الجفاف وقلة الأمطار وتدهور المراعي ونضوب مصادر التغذية خلال الموسم السابق.

تحديات الإنتاج

وأشارت رستم إلى أن الموسم الحالي لم يخلُ من التحديات، إذ أثرت الهطولات المطرية المستمرة لفترات طويلة في نشاط النحل وسروحه في بعض المناطق، إضافة إلى الرش العشوائي للمبيدات، ما يشكل تحدياً أمام سلامة النحل واستقرار إنتاجيته.

ولفتت إلى أن العسل السوري يتمتع بجودة عالية وسمعة متميزة في الأسواق الخارجية، لجهة تنوع أصنافه تبعاً لاختلاف المراعي والخصائص الطبيعية لكل منطقة، موضحةً أن أسعاره في السوق المحلية تتراوح بين 10و20 دولاراً للكيلوغرام الواحد، حيث يحدد نوع العسل سعره.

وأكدت رستم أهمية تطوير ممارسات تربية النحل وتعزيز الوعي لدى المربين بأساليب التربية السليمة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الخلايا، ورفع جودة منتجاتها وزيادة مساهمة هذا القطاع في دعم الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي.

ووفقاً لآخر إحصائية لوزارة الزراعة لعام 2025، بلغ عدد خلايا النحل 289313 خلية وقدرت كمية الإنتاج من العسل بـ2427 طناً فيما قدرت كمية الشمع العسلي 155 طناً.