دراسة: المساحات الخضراء ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

كانبر-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن العيش في مناطق تتوافر فيها الحدائق المنزلية والمساحات الخضراء العامة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، في مؤشر على أهمية البيئة المحيطة بالسكن في دعم الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة BMC Public Health نهاية الشهر الماضي، ونقلها موقع euronews اليوم الأحد، وأجراها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، أن الأشخاص الذين يمتلكون حدائق منزلية واسعة نسبياً تقل لديهم احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 6.8 بالمئة، بينما ينخفض الخطر بنسبة 5.7 بالمئة لدى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من عدة حدائق عامة.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 19 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، ودرسوا مدى توافر المساحات الخضراء حول أماكن إقامتهم، بما في ذلك الحدائق المنزلية والمتنزهات الواقعة ضمن نطاق 800 متر.

ورجح الباحثون أن يرتبط هذا الانخفاض بزيادة فرص ممارسة النشاط البدني وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق، إضافة إلى الفوائد المحتملة للتعرض للبيئات الطبيعية على الصحة النفسية ومستويات فيتامين «د»، فضلاً عن احتمال تأثير المساحات الخضراء في تنوع ميكروبات الأمعاء ووظائف المناعة.

وقالت الباحثة الرئيسية تشينونسو أوديبياتو: إن النتائج تؤكد أهمية إدراج المساحات الخضراء ضمن خطط تصميم المدن، مشيرة إلى أن الحدائق المنزلية والمجتمعية والمتنزهات القريبة يمكن أن تسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للصحة.

وتشير نتائج مثل هذه الدراسات إلى أن التخطيط العمراني لا يقتصر تأثيره على توفير الخدمات والمرافق، بل يمكن أن يؤدي دوراً في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ما يجعل زيادة المساحات الخضراء خياراً مهماً ضمن الجهود الرامية إلى الحد من عوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.