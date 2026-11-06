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مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك

DSC09810 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
نهلة عثمان مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية السورية تبحث مع يانيك تاغان نائب ‏مدير ‏مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية أوضاع اللاجئين ‏السوريين-باريس6-11-2026-سانا

باريس-سانا‏

بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، ‏مع نائب ‏مدير ‏مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين ‏السوريين، وسبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين.‏

وتناول اللقاء الذي عقد في باريس اليوم الجمعة أهم المشاريع التي يقدمها المركز في سوريا من ‏خلال الشركاء، واتفق الجانبان على مناقشة أهم المقترحات والاحتياجات للوصول الى ‏مشاريع تؤمن الأولية ‏الوطنية السورية.‏

كما أكد الجانبان على أن العودة الطوعية للاجئين ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في ‏العودة والمساهمة بإعادة بناء بلدهم.‏

DSC09812 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
DSC09815 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
DSC09827 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
DSC09854 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
DSC09856 مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك
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