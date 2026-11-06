مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك

باريس-سانا
بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين السوريين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتناول اللقاء الذي عقد في باريس اليوم الجمعة أهم المشاريع التي يقدمها المركز في سوريا من خلال الشركاء، واتفق الجانبان على مناقشة أهم المقترحات والاحتياجات للوصول الى مشاريع تؤمن الأولية الوطنية السورية.
كما أكد الجانبان على أن العودة الطوعية للاجئين ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في العودة والمساهمة بإعادة بناء بلدهم.