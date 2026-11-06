مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك

باريس-سانا‏

بحثت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، ‏مع نائب ‏مدير ‏مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين ‏السوريين، وسبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين.‏

وتناول اللقاء الذي عقد في باريس اليوم الجمعة أهم المشاريع التي يقدمها المركز في سوريا من ‏خلال الشركاء، واتفق الجانبان على مناقشة أهم المقترحات والاحتياجات للوصول الى ‏مشاريع تؤمن الأولية ‏الوطنية السورية.‏

كما أكد الجانبان على أن العودة الطوعية للاجئين ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في ‏العودة والمساهمة بإعادة بناء بلدهم.‏