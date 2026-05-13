سوني تطلق جهاز تبريد يُرتدى حول الرقبة بتقنيات محسّنة وأداء أعلى للتكييف الشخصي

طوكيو-سانا

كشفت شركة سوني اليابانية عن الجيل الجديد من جهاز التبريد القابل للارتداء تحت اسم Reon Pocket Pro Plus، في إطار استمرارها بتطوير فئة أجهزة التكييف الشخصي التي بدأت العمل عليها منذ عام 2019، مع تحسينات ملحوظة في الأداء والتصميم.

وبحسب ما نشر موقع gizmochina المتخصص بالتكنولوجيا اليوم الأربعاء، فإن الجهاز الجديد يمثل وحدة تنظيم حرارة شخصية، يُثبت خلف الرقبة، حيث يوفر تبريداً أو تدفئة مباشرة للجسم عبر لوحة حرارية مدمجة، ما يجعله مناسباً للاستخدام أثناء التنقل أو العمل في البيئات الحارة.

وأوضحت سوني أن الإصدار الجديد يوفر تحسناً بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في أداء التبريد مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى قدرة على خفض درجة الحرارة بمقدار يصل إلى درجتين مئويتين، ما يعزز الإحساس بالبرودة أثناء الاستخدام الخارجي.

وأدخلت الشركة تعديلات على التصميم لزيادة الثبات أثناء الحركة، من خلال إضافة رباط مرن يلتف حول الرقبة والكتفين، إلى جانب تطوير منفذ إخراج الهواء الساخن، ليصبح قابلاً للتعديل وفق وضعية المستخدم، بما يمنع تراكم الحرارة تحت الملابس.

ويعتمد الجهاز على وحدات تبريد حرارية مزودة بمستشعرات لقياس حرارة الجلد بشكل مستمر، مع إمكانية التحكم عبر تطبيق ذكي يتيح ضبط درجة الحرارة المستهدفة، أو استخدام أزرار مدمجة للتشغيل اليدوي بين أوضاع التبريد والتدفئة.

كما أعلنت الشركة أن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من التشغيل في وضع التبريد الذكي، مع نظام تشغيل هادئ يسمح باستخدامه في المكاتب والأماكن المغلقة دون إزعاج.

وكشفت سوني أيضاً عن ملحق إضافي يحمل اسم Reon Pocket Tag 2، وهو مستشعر صغير يقيس درجة الحرارة والرطوبة المحيطة، ويعمل على تحسين دقة التحكم الحراري عند ربطه بالجهاز.

ومن المقرر أن يُطرح الجهاز حصرياً عبر متجر سوني الإلكتروني في الولايات المتحدة خلال صيف عام 2026، بسعر يقارب 229 يورو في أوروبا و199 جنيهاً إسترلينياً في المملكة المتحدة، دون إعلان السعر الرسمي في السوق الأمريكية حتى الآن.