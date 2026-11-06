لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج ‏الآسيوية

دمشق-سانا

نجح لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم الذي بدأ ممارسة اللعبة في سن السابعة ‏عشرة في تحقيق نتائج مميزة في البطولات المحلية والعربية والدولية وصولاً الى لقب ‏الأستاذ الدولي.‏

وقال الزعيم في تصريح لـ سانا: أبلغ من العمر 57 عاماً وكانت بدايتي مع لعبة الشطرنج ‏بدافع تشجيع أحد أصدقائي الذي دعاني إلى زيارة نادي النضال والمشاركة في بطولات ‏الشطرنج وهناك تمكنت من إحراز بطولة النادي، الأمر الذي دفعني إلى التعمق في تعلم ‏أصول اللعبة وخططها.‏

وأضاف: اعتمدت في تطوير مستواي على دراسة مباريات بطلي العالم كاسباروف و ‏كاربوف ومتابعة افتتاحياتهما وخططهما في وقت لم تكن فيه وسائل التعلم متاحة كما هي ‏اليوم، إذ كنت أقضي ساعات طويلة في دراسة المباريات إلى جانب التدريب اليومي حتى ‏تمكنت من الوصول إلى منتخب الرجال عام 1998.‏

وتابع: أحرزت خلال مسيرتي العديد من الألقاب في البطولة المحلية منها ستة ألقاب ‏على مستوى دمشق ولقبان في بطولة الجمهورية، إضافة إلى الفوز بعدد من البطولات ‏التنشيطية وبطولات المحافظات والعديد من المراكز المتقدمة في البطولات العربية ‏والخارجية. ‏

ولفت الزعيم إلى أن أبرز إنجار له هو إحرازه المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة ‏آسيا للمخضرمين في كازاخستان، لينال لقب الأستاذ الدولي (‏aM‏) إلى جانب تحقيق ‏معيار للقب الأستاذ الكبير (‏GM‏) وهو اللقب الأعلى في تصنيف لاعبي الشطرنج.‏

وختم الزعيم بالقول: يمتلك الشطرنج السوري مواهب قادرة على تحقيق نتائج جيدة، إلا ‏أن تطوير اللعبة يتطلب مزيداً من الدعم، ولا سيما إقامة بطولات دولية في سوريا وزيادة ‏المشاركات الخارجية، بما يسهم في رفع تصنيف اللاعبين وإتاحة فرص أكبر أمامهم ‏للاحتكاك بالمستويات المتقدمة.‏

يشار إلى أن الزعيم يحمل شهادة المدرب الدولي (‏FT‏) ولديه تجربة تدريبية خارجية في ‏مجال التدريب لمدة عام في العراق.‏