لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج ‏الآسيوية

دمشق-سانا
نجح لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم الذي بدأ ممارسة اللعبة في سن السابعة عشرة في تحقيق نتائج مميزة في البطولات المحلية والعربية والدولية وصولاً الى لقب الأستاذ الدولي.
وقال الزعيم في تصريح لـ سانا: أبلغ من العمر 57 عاماً وكانت بدايتي مع لعبة الشطرنج بدافع تشجيع أحد أصدقائي الذي دعاني إلى زيارة نادي النضال والمشاركة في بطولات الشطرنج وهناك تمكنت من إحراز بطولة النادي، الأمر الذي دفعني إلى التعمق في تعلم أصول اللعبة وخططها.
وأضاف: اعتمدت في تطوير مستواي على دراسة مباريات بطلي العالم كاسباروف و كاربوف ومتابعة افتتاحياتهما وخططهما في وقت لم تكن فيه وسائل التعلم متاحة كما هي اليوم، إذ كنت أقضي ساعات طويلة في دراسة المباريات إلى جانب التدريب اليومي حتى تمكنت من الوصول إلى منتخب الرجال عام 1998.
وتابع: أحرزت خلال مسيرتي العديد من الألقاب في البطولة المحلية منها ستة ألقاب على مستوى دمشق ولقبان في بطولة الجمهورية، إضافة إلى الفوز بعدد من البطولات التنشيطية وبطولات المحافظات والعديد من المراكز المتقدمة في البطولات العربية والخارجية.
ولفت الزعيم إلى أن أبرز إنجار له هو إحرازه المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للمخضرمين في كازاخستان، لينال لقب الأستاذ الدولي (aM) إلى جانب تحقيق معيار للقب الأستاذ الكبير (GM) وهو اللقب الأعلى في تصنيف لاعبي الشطرنج.
وختم الزعيم بالقول: يمتلك الشطرنج السوري مواهب قادرة على تحقيق نتائج جيدة، إلا أن تطوير اللعبة يتطلب مزيداً من الدعم، ولا سيما إقامة بطولات دولية في سوريا وزيادة المشاركات الخارجية، بما يسهم في رفع تصنيف اللاعبين وإتاحة فرص أكبر أمامهم للاحتكاك بالمستويات المتقدمة.
يشار إلى أن الزعيم يحمل شهادة المدرب الدولي (FT) ولديه تجربة تدريبية خارجية في مجال التدريب لمدة عام في العراق.