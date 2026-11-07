الأمم المتحدة: الحرب في السودان تركت أكثر من 15 مليون شخص بلا مأوى

نيويورك-سانا



حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من تفاقم أزمة الاحتياجات الإنسانية في السودان، مؤكدتين أن نحو 15.4 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.



ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن الوكالتين قولهما في بيان مشترك: “إن الحرب في السودان تواصل تعميق معاناة المدنيين، حيث تجبر التحولات في خطوط المواجهة المزيد من العائلات على الفرار، ما يترك كثيرين منهم بلا مأوى في ظل نقص حاد في التمويل”.



وأشار البيان إلى أن الوكالات الإنسانية لا تستطيع تقديم المساعدة سوى لنحو 10% فقط من المحتاجين بسبب قيود التمويل، ما يخلق فجوة كبيرة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة للاستجابة لها.

مستودعات فارغة

مع وصول مخزونات الطوارئ إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، حذرت الوكالتان الأمميتان من أنه ما لم يتم توفير تمويل مرن وبشكل عاجل، فستضطر المزيد من العائلات إلى مواجهة أشهر الشتاء المقبلة دون حماية كافية من الظروف الجوية القاسية، وانعدام الأمن، ومخاطر العنف والاستغلال.



وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت: “إن مستودعات المنظمة باتت فارغة تماما الآن”، موضحاً أن 16 شاحنة تمكنت يوم أمس من الوصول إلى دارفور، لكنها كانت آخر ما لدى المنظمة من مخزون في مستودعاتها.

آثار تتعدى حدود السودان

في حين عاد أكثر من 5.2 ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية، وأكد رفعت أن هؤلاء لا يعودون بالضرورة إلى منازلهم، إذ تعرض الكثير منها للتدمير أو النهب، مشيراً إلى أنه مع استمرار غياب الرعاية الصحية والكهرباء والمياه في مناطق عودتهم “قد يضطر هؤلاء الأشخاص إلى المغادرة مجدداً، دون أي أمل في العودة مرة أخرى”.



ولفت رفعت إلى أن السودانيين باتوا يشكلون الجنسية الأولى بين الواصلين إلى أوروبا عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط، قائلا: “إن فشلنا في السودان لن يقتصر أثره على الداخل السوداني فحسب، فإذا لم نتمكن من تقديم المساعدات على نطاق واسع داخل السودان، فإن الدول المجاورة وغيرها ستتأثر أيضا”.

نقص في التمويل

على الرغم من أزمة النزوح الكبرى في السودان، إلا أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026 تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم تحصل الخطة سوى على 47% من المبلغ المطلوب البالغ 2.9 مليار دولار، وقد دفع هذا الوضع الوكالات الإنسانية إلى تقليص الخدمات الأساسية بشكل أكبر.



ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم، جراء الحرب المستمرة ‏بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ عام 2023، حيث ‏تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق ‏عدة خطر المجاعة، بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص ‏المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.‏