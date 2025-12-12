بيع لوحة أمل جديد لفيلم حرب النجوم مقابل 3.875 ملايين دولار

واشنطن-سانا

أُعلنت دار مزادات “هيريتدج” في دالاس عن بيع اللوحة الفنية الشهيرة “أمل جديد”، التي قدمت سلسلة “حرب النجوم” إلى العالم قبل نحو 50 عاماً، مقابل 3.875 ملايين دولار، في رقم قياسي يعد الأعلى لأي قطعة مرتبطة بالسلسلة وأغلى عمل فني لملصق فيلم على الإطلاق، وفقاً لتشارلز إبتينغ، مدير قسم الثقافة الشعبية والمقتنيات التاريخية في الدار.

اللوحة المنفذة بالأكريليك وتقنية الإيربرش، صممها الفنان توم جونغ، وظهرت لأول مرة في إعلانات الصحف بتاريخ ال 13 من أيار 1977، قبل أسبوعين من عرض الفيلم، واستخدمت لاحقاً في الملصقات الإعلانية وبرامج دور السينما، لتصبح أيقونة بصرية للسلسلة.

وكان المنتج غاري كورتز قد احتفظ باللوحة الأصلية في مكتبه قبل أن يورثها لابنته، وعرضتها العائلة لاحقاً للبيع، حيث بدأت المزايدة من مليون دولار.

يشار إلى أن الفائز بالمزاد قدم عرضه عبر الموقع الإلكتروني، واختار عدم الكشف عن هويته، ليُسجّل هذا البيع رقماً قياسياً جديداً في عالم مقتنيات “حرب النجوم”.