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انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق

2N4A6834 انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات “المؤتمر السوري للأشعة 2026” الذي تنظمه جمعية أطباء ‏الأشعة السوريين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الأطباء والصيادلة ‏السوريين في فرنسا، وذلك في المشفى الوطني الجامعي بدمشق.‏

‏ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام محاضرات، وجلسات علمية، وورشات ‏عمل تخصصية وتطبيقية، تناقش محاور إعادة بناء خدمات الأشعة في سوريا.‏

2N4A6843 انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن طب الأشعة لم يعد مجرد علم لتصوير الأعضاء، ‌‏بل أصبح علماً لاستبصار المرض، واتخاذ القرار السريري، وحماية الحياة.‏

‏ولفت إلى أن مسؤولية وزارة التعليم العالي تتجاوز تحديث الأجهزة إلى ‌‏بناء الكفاءات، وتطوير التدريب التخصصي، ودعم البحث التطبيقي، وتعزيز ‌‏التشخيص الرقمي، وترسيخ معايير الجودة والسلامة الإشعاعية.‏

وشدد الوزير على أن الوزارة تريد للمشافي الجامعية أن تكون مراكز للعلاج، ومنارات ‌‏للمعرفة، وحواضن للابتكار، ومراجع وطنية للتعليم والبحث والطب المتقدم، مشيراً إلى أن سوريا اليوم لا تحتاج إلى إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل إلى ‌‏بناء ما يجعلها قادرة على مواكبة العالم والمنافسة في ميادين العلم والمعرفة.‏

وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي ميدان التصوير الطبي، يسهم في ‌‏تحليل الصور، ودعم الكشف المبكر، وتعزيز دقة التشخيص، ويجعل ‏التكنولوجيا في خدمة الإنسان.‏

2N4A6815 انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق
2N4A6856 انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق
2N4A6871 انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق
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