انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات “المؤتمر السوري للأشعة 2026” الذي تنظمه جمعية أطباء ‏الأشعة السوريين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الأطباء والصيادلة ‏السوريين في فرنسا، وذلك في المشفى الوطني الجامعي بدمشق.‏

‏ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام محاضرات، وجلسات علمية، وورشات ‏عمل تخصصية وتطبيقية، تناقش محاور إعادة بناء خدمات الأشعة في سوريا.‏

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن طب الأشعة لم يعد مجرد علم لتصوير الأعضاء، ‌‏بل أصبح علماً لاستبصار المرض، واتخاذ القرار السريري، وحماية الحياة.‏

‏ولفت إلى أن مسؤولية وزارة التعليم العالي تتجاوز تحديث الأجهزة إلى ‌‏بناء الكفاءات، وتطوير التدريب التخصصي، ودعم البحث التطبيقي، وتعزيز ‌‏التشخيص الرقمي، وترسيخ معايير الجودة والسلامة الإشعاعية.‏

وشدد الوزير على أن الوزارة تريد للمشافي الجامعية أن تكون مراكز للعلاج، ومنارات ‌‏للمعرفة، وحواضن للابتكار، ومراجع وطنية للتعليم والبحث والطب المتقدم، مشيراً إلى أن سوريا اليوم لا تحتاج إلى إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل إلى ‌‏بناء ما يجعلها قادرة على مواكبة العالم والمنافسة في ميادين العلم والمعرفة.‏

وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي ميدان التصوير الطبي، يسهم في ‌‏تحليل الصور، ودعم الكشف المبكر، وتعزيز دقة التشخيص، ويجعل ‏التكنولوجيا في خدمة الإنسان.‏