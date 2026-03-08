سامسونغ تطور نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق نظارات ذكية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تفاعل رقمي مباشر، إذ تعمل كـ “وكيل ذكي” قادر على تنفيذ مهام متعددة، مثل حجز الفنادق أو التخطيط للرحلات عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

وتتميز النظارات بحسب ما نقلت شبكة CNBC المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية والتقنية، بقدرتها على معالجة المعلومات عبر كاميرا مدمجة على مستوى العين، إضافة إلى ارتباطها بالهواتف الذكية لتوفير أداء متكامل، ما يتيح للمستخدم التفاعل مع التطبيقات، والخدمات الرقمية بشكل أكثر سهولة.

وفي سياق متصل، تخطط سامسونغ لمضاعفة إنتاج أجهزتها المحمولة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي “غوغل جيميني” لتصل إلى نحو 800 مليون جهاز بحلول عام 2026، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس قسم الهواتف في الشركة تيم روه.

وتعتمد هذه التقنيات على تعاون بين سامسونغ لتطوير الأجهزة، وغوغل لنظام التشغيل أندرويد XR، وكوالكوم لتوفير المعالجات، في إطار سعي الشركة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية.