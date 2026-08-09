كتاب تاريخي يعود إلى مكتبة أسترالية بعد نحو 150 عاماً على استعارته

كانبرا-سانا

عاد كتاب تاريخي إلى رفوف مكتبة كياما العامة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد نحو 150 عاماً على استعارته، إثر العثور عليه مخبأً داخل صندوق شاي خلف مدفأة قديمة، خلال أعمال ترميم أحد المنازل التاريخية في مدينة كياما.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» (AP) أول أمس أن صاحب المنزل روس سيمونز عثر على الكتاب أثناء أعمال الترميم، قبل أن يتبين أنه يحمل ختم مكتبة كياما ورقمه التسلسلي، ما دفعه إلى إعادته إلى المكتبة.

والكتاب بعنوان «Antiquities of Athens» (آثار أثينا)، وهو إصدار يعود إلى عام 1858، بينما رجحت المكتبة أنه استُعير خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، قبل أن يختفي لأكثر من قرن ونصف.

وقالت مديرة المكتبة ميشيل هدسون: إن سجلات الإعارة القديمة لم تعد متوافرة، ما يجعل من الصعب تحديد هوية الشخص الذي استعار الكتاب أو معرفة سبب إخفائه خلف المدفأة، مشيرة إلى أن رقمه التسلسلي يدل على أنه من أوائل مقتنيات المكتبة.

وأضافت هدسون أن قيمة غرامة التأخير، لو احتُسبت وفق النظام القديم، كانت ستبلغ نحو 28 ألف دولار أسترالي، إلا أن المكتبة قررت عدم فرض أي غرامة، معتبرة أن عودة الكتاب تحمل قيمة تاريخية تتجاوز قيمته المالية.

وأوضحت أن الكتاب لن يعود إلى نظام الإعارة، بل سيُحفظ ضمن مجموعة التاريخ المحلي، باعتباره وثيقة نادرة توثق جانباً من تاريخ المكتبة ومدينة كياما.

وبعودة الكتاب إلى المكتبة، تنتهي رحلة استمرت نحو قرن ونصف بعيداً عن رفوفها، ليصبح جزءاً من ذاكرتها التاريخية، بعد أن ظل طوال هذه السنوات شاهداً صامتاً على حقبة من تاريخ المدينة.