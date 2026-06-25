دراسة تكشف خلايا دماغية مسؤولة عن تعزيز التركيز وتجاهل المشتتات

واشنطن-سانا

كشف باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة عميقة وقديمة من الدماغ تؤدي دوراً مهماً في تنظيم الانتباه، من خلال مساعدة الدماغ على تجاهل المشتتات والتركيز على المعلومات الأكثر أهمية، ما قد يسهم في فهم أفضل للاضطرابات المرتبطة بالانتباه.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي أمس الأربعاء أن الدراسة المنشورة في مجلة “Nature Communications”، أظهرت من خلال تجارب أجريت على الفئران أن تعطيل هذه الخلايا العصبية بصورة مؤقتة أدى إلى زيادة التشتت وضعف القدرة على التركيز، في حين استعادت الحيوانات أداءها الطبيعي بعد إعادة تنشيطها.

وأوضح الباحثون أن هذه الخلايا تقع في جذع الدماغ، وهو من أقدم المناطق الدماغية من الناحية التطورية، ويوجد لدى مختلف الفقاريات، بما في ذلك الطيور والأسماك، ما يشير إلى أن آليات الانتباه الأساسية تعود إلى مراحل مبكرة من تطور الجهاز العصبي.

وخلال الدراسة، خضعت الفئران لمهام تتطلب التركيز على إشارات محددة مع تجاهل مؤثرات أخرى مشتتة، حيث أظهرت النتائج أن الخلل لم يكن مرتبطاً بالرؤية أو الحركة، وإنما بقدرة الدماغ على اختيار المعلومات الأكثر أهمية من بين إشارات متعددة ومتنافسة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تمهد الطريق أمام أبحاث مستقبلية لفهم دور هذه الخلايا لدى الإنسان، ومعرفة مدى ارتباطها باضطرابات مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وبعض حالات اضطراب طيف التوحد، بما قد يسهم في تطوير أساليب علاجية أكثر دقة وفعالية.

والخلايا الدماغية القديمة هي مجموعات من الخلايا العصبية الموجودة في مناطق عميقة من الدماغ، مثل جذع الدماغ، وتُعد من أقدم أجزاء الدماغ من حيث التطور البيولوجي.