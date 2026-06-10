تقنية جديدة من ناسا تعزز مرونة الاتصالات بين المركبات الفضائية

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تطوير تقنية جديدة تتيح للمركبات الفضائية الاتصال عبر شبكات اتصالات متعددة، في خطوة من شأنها تعزيز مرونة وموثوقية نقل البيانات في الفضاء، وتمهيد الطريق نحو إنشاء بنية أكثر تكاملاً للإنترنت الفضائي.

وذكر موقع “SciTechDaily” أول أمس أن محطة ناسا التجريبية متعددة الأغراض (PExT)، نجحت في استكمال اختبارها التقني الأساسي، بعد إطلاقها في تموز عام 2025 على متن مركبة فضائية تابعة لشركة “يورك سبيس سيستمز”، بهدف تمكين المركبات الفضائية من الانتقال بين شبكات ترحيل أقمار صناعية مختلفة، بدلاً من الاعتماد على شبكة واحدة.

وأوضحت الوكالة أن النظام استخدم نطاق “كا-باند” لنقل البيانات عبر شبكات حكومية وتجارية، بما فيها شبكات تديرها شركات خاصة، في إطار اختبار عملي يهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات الفضائية، وضمان استمرارية التغطية.

وأشارت ناسا إلى أن التجارب الموسعة للمشروع أظهرت إمكانية إجراء اتصالات مباشرة مع المحطات الأرضية، بالتوازي مع استخدام شبكات ترحيل متعددة، ما يسهم في تعزيز موثوقية نقل البيانات، وزيادة مرونة إدارة الاتصالات خلال المهمات الفضائية المستقبلية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود ناسا الرامية إلى تطوير بنى تحتية متقدمة للاتصالات الفضائية، دعماً للمهمات المستقبلية في المدار الأرضي المنخفض وخارجه، مع التوسع في استخدام الحلول التجارية والتقنيات البرمجية الحديثة لإدارة الشبكات الفضائية.