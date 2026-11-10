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الذهب يحافظ على سعره في السوق المحلية ‏

WSS0091 1 860x573 1 الذهب يحافظ على سعره في السوق المحلية ‏
واجهة محل لبيع الذهب في سوق الصاغة بدمشق- أرشيف- سانا

دمشق-سانا ‏

حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً على سعره في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس ‏الإثنين.‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة ‏للمبيع، و16700 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14550 ليرة للمبيع، و14250 ليرة للشراء.‏

وكانت أسعار الذهب عالمياً انخفضت في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) ‌‏بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش اليوم، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 ‏بالمئة إلى ‌‏4123.90 دولاراً‎.‎

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