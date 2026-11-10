الذهب يحافظ على سعره في السوق المحلية ‏

دمشق-سانا
حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً على سعره في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس الإثنين.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة للمبيع، و16700 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14550 ليرة للمبيع، و14250 ليرة للشراء.
وكانت أسعار الذهب عالمياً انخفضت في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش اليوم، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4123.90 دولاراً.