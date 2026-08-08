دراسة: نحو نصف حالات الخرف قد تكون مرتبطة ‏بعوامل خطر قابلة للتعديل

ستوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة لوند ‏السويدية أن نحو نصف حالات الخرف قد تكون مرتبطة ‏بعوامل خطر يمكن الحد منها أو تغييرها، مثل التدخين ‏وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع مستويات ‏الدهون في الدم، إضافة إلى قلة النشاط البدني واستهلاك ‏الكحول وفقدان السمع، ما يشير إلى أن اتباع نمط حياة ‏صحي قد يسهم في تأخير ظهور المرض والحد من ‏التغيرات الدماغية المرتبطة به‎.‎

وذكر موقع ساينس ديلي العلمي أمس الجمعة، نقلاً عن ‏الدراسة، أن عوامل الخطر الصحية الشائعة ترتبط بشكل ‏وثيق بأنواع مختلفة من تلف الدماغ المرتبط بالخرف، ‏ولا سيما الخرف الوعائي ومرض الزهايمر، وهما من ‏أكثر أسباب الخرف شيوعاً‎.‎

وأوضح الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف يتأثر أيضاً ‏بعوامل لا يمكن تغييرها، مثل التقدم في العمر والجنس ‏والعوامل الوراثية، مبينين أن الخرف ليس مرضاً واحداً، ‏بل مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تنتج عن ‏اضطرابات وأمراض مختلفة، الأمر الذي يعني أن ‏عوامل الخطر وآليات تأثيرها في الدماغ قد تختلف ‏باختلاف نوع الخرف‎.‎

وقال سيباستيان بالمكفيست، المحاضر الأول في علم ‏الأعصاب بجامعة لوند والطبيب الأول في عيادة الذاكرة ‏بمستشفى سكانيا الجامعي: إن معظم الأبحاث السابقة ‏حول عوامل الخطر القابلة للتعديل لم تميز بصورة كافية ‏بين الأسباب المختلفة للخرف، ما حدّ من فهم كيفية تأثير ‏كل عامل في الآليات المرضية التي تحدث في الدماغ‎.‎

وشملت الدراسة نحو 500 مشارك، بمتوسط عمر بلغ ‌‏65 عاماً، ولم تظهر عليهم عند بدء الدراسة علامات ‏ضعف إدراكي، وتابع الباحثون حالتهم الصحية والدماغية ‏على مدى أربع سنوات ركز الباحثون فيها على التغيرات ‏التي طرأت على المادة البيضاء في الدماغ، وهي الألياف ‏العصبية التي تتعرض للتلف بصورة شائعة في حالات ‏الخرف الوعائي، كما راقبوا مستويات بروتيني بيتا ‏النشواني وتاو، المرتبطين بمرض الزهايمر‎.‎

والخَرَف هو مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من ‏الأعراض التي تؤثر في وظائف الدماغ، مثل الذاكرة ‏والتفكير والتركيز والقدرة على أداء المهام اليومية، ‏وتكون هذه التغيرات عادةً شديدة بما يكفي للتأثير في حياة ‏الشخص واستقلاليته، وهو ليس مرضاً واحداً، بل قد ينتج ‏عن أمراض وحالات مختلفة، أشهرها الزهايمر، والخرف ‏الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي‎.‎