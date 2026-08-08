دراسة: نحو نصف حالات الخرف قد تكون مرتبطة ‏بعوامل خطر قابلة للتعديل

ستوكهولم-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة لوند السويدية أن نحو نصف حالات الخرف قد تكون مرتبطة بعوامل خطر يمكن الحد منها أو تغييرها، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع مستويات الدهون في الدم، إضافة إلى قلة النشاط البدني واستهلاك الكحول وفقدان السمع، ما يشير إلى أن اتباع نمط حياة صحي قد يسهم في تأخير ظهور المرض والحد من التغيرات الدماغية المرتبطة به.
وذكر موقع ساينس ديلي العلمي أمس الجمعة، نقلاً عن الدراسة، أن عوامل الخطر الصحية الشائعة ترتبط بشكل وثيق بأنواع مختلفة من تلف الدماغ المرتبط بالخرف، ولا سيما الخرف الوعائي ومرض الزهايمر، وهما من أكثر أسباب الخرف شيوعاً.
وأوضح الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف يتأثر أيضاً بعوامل لا يمكن تغييرها، مثل التقدم في العمر والجنس والعوامل الوراثية، مبينين أن الخرف ليس مرضاً واحداً، بل مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تنتج عن اضطرابات وأمراض مختلفة، الأمر الذي يعني أن عوامل الخطر وآليات تأثيرها في الدماغ قد تختلف باختلاف نوع الخرف.
وقال سيباستيان بالمكفيست، المحاضر الأول في علم الأعصاب بجامعة لوند والطبيب الأول في عيادة الذاكرة بمستشفى سكانيا الجامعي: إن معظم الأبحاث السابقة حول عوامل الخطر القابلة للتعديل لم تميز بصورة كافية بين الأسباب المختلفة للخرف، ما حدّ من فهم كيفية تأثير كل عامل في الآليات المرضية التي تحدث في الدماغ.
وشملت الدراسة نحو 500 مشارك، بمتوسط عمر بلغ 65 عاماً، ولم تظهر عليهم عند بدء الدراسة علامات ضعف إدراكي، وتابع الباحثون حالتهم الصحية والدماغية على مدى أربع سنوات ركز الباحثون فيها على التغيرات التي طرأت على المادة البيضاء في الدماغ، وهي الألياف العصبية التي تتعرض للتلف بصورة شائعة في حالات الخرف الوعائي، كما راقبوا مستويات بروتيني بيتا النشواني وتاو، المرتبطين بمرض الزهايمر.
والخَرَف هو مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأعراض التي تؤثر في وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتفكير والتركيز والقدرة على أداء المهام اليومية، وتكون هذه التغيرات عادةً شديدة بما يكفي للتأثير في حياة الشخص واستقلاليته، وهو ليس مرضاً واحداً، بل قد ينتج عن أمراض وحالات مختلفة، أشهرها الزهايمر، والخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي.