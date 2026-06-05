اكتشاف موقع أحفوري في مصر عمره 62 مليون عام يوثّق بدايات الحياة البحرية الحديثة

القاهرة-سانا

أعلنت جامعة المنصورة في مصر توثيق موقع علمي أحفوري مهم في الصحراء الشرقية، يعود إلى نحو 62 مليون سنة، ويوفر أدلة دقيقة حول مرحلة مبكرة من تطور الحياة البحرية الحديثة، في الفترة التي أعقبت انقراض الديناصورات، ما يسهم في إعادة رسم ملامح تطور المحيطات القديمة.

وبحسب ما أفادت شبكة CNN اليوم الجمعة، نقلاً عن بيان جامعة المنصورة المنشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فإن فريقاً بحثياً دولياً بقيادة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية (MUVP)، تمكن من توثيق موقع أحفوري استثنائي في الصحراء الشرقية المصرية، يعود عمره إلى نحو 62.2 مليون سنة، أي إلى بدايات العصر الباليوسيني.

ويُعد هذا الموقع من نوع “لاجرشتات” النادرة عالمياً، وهي مواقع تتميز بالحفظ الدقيق والاستثنائي للكائنات الأحفورية، ما أتاح للعلماء فرصة غير مسبوقة لدراسة ملامح الحياة البحرية في مرحلة حساسة أعقبت الانقراض الكبير قبل 66 مليون سنة، والذي قضى على نحو 75% من أشكال الحياة على الأرض، بما فيها الديناصورات غير الطائرة.

وأشار رئيس الفريق البحثي ومؤسس مركز الحفريات الفقارية الدكتور هشام سلام، إلى أن الموقع يضم مئات الحفريات للأسماك البحرية بحالة حفظ استثنائية، بينها أكثر من 20 نوعاً جديداً لم تكن معروفة سابقاً، ما يجعله أحد أغنى المواقع التي توثق بدايات تشكل الأنظمة البيئية البحرية الحديثة.

وبيّن سلام، أن أغلب الأسماك المكتشفة تنتمي إلى مجموعة “البركومورفا”، التي تضم اليوم أنواعاً معروفة مثل التونة والماكريل وفرس البحر، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الأسماك الحديثة ظهرت وتنوعت بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً، وأن مناطق مثل الصحراء المصرية، قد تكون لعبت دوراً محورياً في انطلاق هذا التطور.

كما أوضحت الباحثة في مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة الدكتورة سناء السيد، أن الموقع يوثق مرحلة انتقالية مبكرة جداً في تشكل المجموعات السمكية الحديثة التي أصبحت لاحقاً مكوناً رئيسياً للمحيطات الحالية.

وأضاف الباحثون: إن غياب بعض المفترسات البحرية القديمة في الموقع، رغم جودة الحفظ، يدعم فرضية إعادة تشكيل كاملة للمنظومة البيئية البحرية بعد الانقراض الكبير، ما أتاح للأسماك الحديثة شغل الأدوار البيئية الجديدة.

وقد استغرقت الدراسة أكثر من ست سنوات من العمل الميداني والتحليل العلمي، ونُشرت نتائجها في مجلة Science Advances، ضمن تعاون بحثي بين جامعة المنصورة وجامعة ميشيغان الأمريكية.