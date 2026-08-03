مفتاح إلكتروني ذكي يساعد على الحد من الاستخدام المفرط لتطبيقات الهاتف

واشنطن-سانا

طورت شركة Autonomous الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات تساعد على تقليل التشتت الرقمي جهازاً إلكترونياً صغيراً يعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحكم في الوقت الذي يقضونه على تطبيقات الهاتف الأكثر استهلاكاً للوقت، عبر إضافة حاجز مادي يحد من الوصول إليها بشكل تلقائي.

وذكر موقع TechCrunch التقني في تقرير نشره أول أمس أن جهاز Autonomous Key يتيح للمستخدم قفل تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك، ولا يسمح بإعادة فتحها إلا بعد تمرير المفتاح على الهاتف، ما يوفر أسلوباً مختلفاً عن أدوات تحديد وقت الشاشة التي يمكن تجاوزها بسهولة.

ويعمل المفتاح عبر تطبيق مخصص يتيح للمستخدم اختيار التطبيقات التي يرغب في تقييد استخدامها، وبعد فتحها باستخدام المفتاح يمكن تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 60 دقيقة، قبل أن تعود التطبيقات إلى وضع القفل تلقائياً.

وتعتمد فكرة الجهاز على إحداث خطوة إضافية بين المستخدم والتطبيقات المشتتة، إذ يمكن الاحتفاظ بالمفتاح في مكان بعيد عن الهاتف، ما يدفع المستخدم إلى اتخاذ قرار واعٍ قبل العودة إلى التطبيقات بدلاً من فتحها بصورة تلقائية.

كما يوفر التطبيق المرافق أدوات تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتابع أنماط الاستخدام الرقمي، مثل عدد مرات فتح التطبيقات والمدة التي يقضيها المستخدم عليها، إضافة إلى تقديم اقتراحات لتحسين العادات المرتبطة باستخدام الهاتف.

ويدعم الجهاز الهواتف العاملة بنظام Android 8.0 أو أحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 15 أو أحدث، مع إمكانية استخدام مفتاح واحد مع أكثر من هاتف.

ورغم بساطة الفكرة، لا يزال الجهاز يواجه بعض التحديات التقنية، من بينها احتمال فشل قراءة شريحة NFC من المحاولة الأولى، والحاجة إلى حلول بديلة في حال فقدان المفتاح.

ويأتي تطوير هذه التقنية ضمن توجه متزايد نحو ابتكار أدوات تساعد المستخدمين على تحقيق توازن أكبر في علاقتهم بالهواتف الذكية، وتقليل الاستخدام غير الضروري للتطبيقات.