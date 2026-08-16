جهاز جديد من غوغل لتتبع المفاتيح والحقائب والمقتنيات المفقودة

واشنطن-سانا

كشفت شركة «غوغل» عن جهازها الجديد «Pixel Tag» لتتبع المقتنيات والعثور عليها عند فقدانها، في خطوة تعزز حضورها في سوق أجهزة التتبع الذكية وتوفر لمستخدمي نظام «أندرويد» خياراً جديداً لتحديد مواقع أغراضهم الشخصية.

وذكر موقع «9to5Google» التقني في تقرير نشره أول أمس أن الجهاز يعمل بالتكامل مع شبكة «Find Hub»، ويدعم تقنيتي «Ultra-Wideband» و«Bluetooth Channel Sounding» للمساعدة في تحديد المسافة والاتجاه بدقة أكبر.

ويتيح الجهاز للمستخدمين تتبع المفاتيح والحقائب والمحافظ وغيرها من المقتنيات، مستفيداً من أجهزة «أندرويد» القريبة للمساعدة في تحديد موقعه عندما يكون خارج نطاق اتصال «Bluetooth».

كما يوفر «Pixel Tag» تنبيهات عند ترك إحدى المقتنيات خلف المستخدم، إلى جانب إمكانية تشغيل رنين على الهاتف المرتبط بالجهاز للمساعدة في العثور عليه، والاستفادة من بعض أجهزة «Pixel Watch» و«Pixel Buds» في عملية البحث.

ويمكن للمستخدم مشاركة جهاز التتبع مع ما يصل إلى عشرة أشخاص، ما يتيح استخدامه لتتبع المقتنيات التي يتشاركها أكثر من شخص، مثل الحقائب والمفاتيح العائلية.

وينافس «Pixel Tag» أجهزة التتبع الذكية، ولا سيما «AirTag» من شركة «Apple»، إلا أن جهاز «غوغل» صمم للعمل ضمن منظومة «أندرويد» وشبكة «Google Find Hub»، بما يتيح تكاملاً أوسع مع الأجهزة والخدمات التابعة للشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «غوغل» إلى توسيع منظومة «أندرويد» عبر أجهزة وخدمات مترابطة، وتوفير أدوات تساعد المستخدمين على تتبع مقتنياتهم والعثور عليها بسهولة أكبر عند فقدانها.