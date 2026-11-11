خبيران لـ سانا: القروض التنموية مع السعودية تدعم التعافي الاقتصادي ‏في سوريا

دمشق-سانا‏

تبرز أهمية قروض الاتفاقيات التنموية الميسّرة الستة الموقعة بين وزارة المالية ‏السورية والصندوق السعودي للتنمية، بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، في توجيه ‏الموارد نحو قطاعات خدمية وتنموية تمثل ركائز أساسية لعملية التعافي الاقتصادي ‏في سوريا، وتسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات الداعمة ‏للنشاط الاقتصادي.‏

ويشكل دعم مشاريع الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي ‏استثماراً في مقومات النمو، ومعالجة تحديات خدمية وبنيوية تراكمت خلال السنوات ‏الماضية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وخلق ‏فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية ‏للاقتصاد الوطني.‏

وأكد المتخصص في التخطيط الاقتصادي وتأسيس الشركات القابضة مهند الزنبركجي ‏في تصريح لـ سانا أن هذه الاتفاقيات تمثل استثماراً هيكلياً موجهاً لمعالجة التحديات ‏التي تحد من كفاءة النشاط الاقتصادي، من خلال دعم قطاعات أساسية تشكل قاعدة ‏لرفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.‏

الكهرباء والمياه محركان للإنتاج

اعتبر الزنبركجي أن إعادة تأهيل ‏وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 ‏مليون دولار تتجاوز البعد الخدمي، وتشكل رافعة اقتصادية تسهم في خفض التكاليف ‏التشغيلية للمنشآت الصناعية والتجارية التي تحملت أعباء مرتفعة نتيجة الاعتماد على ‏مصادر الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن استعادة القدرة التوليدية من شأنها تحسين بيئة ‏الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يدعم استعادة النشاط ‏الصناعي والتجاري في حلب.‏

وفي قطاع المياه، أشار الزنبركجي إلى أن تمويل تحديث وتطوير منظومة قياس مياه ‏الشرب بقيمة 30 مليون دولار يتجاوز البعد الخدمي المرتبط بإدارة الاستهلاك، ليشمل ‏الحد من الهدر وترشيد الموارد ورفع كفاءة التحصيل، الأمر الذي يسهم في خفض ‏الأعباء التشغيلية وتعزيز استدامة المؤسسات الخدمية في ظل التحديات المرتبطة بشح ‏الموارد.‏

استثمارات تدعم الاستقرار والتعافي

في القطاع الصحي اعتبر الزنبركجي أن تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء وتأهيل ‏المنشآت الصحية يشكل استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، نظراً لما يحققه ‏من تحسين في جودة الخدمات الصحية وتخفيف للأعباء المالية المترتبة على الأسر، ‏فضلاً عن انعكاسه على رفع إنتاجية القوى العاملة وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.‏

وعلى صعيد تعزيز قدرات الدفاع المدني لفت الزنبركجي إلى أن تخصيص 105 ‏ملايين لإنشاء وتأهيل وتجهيز 25 مركزاً في عدد من المحافظات يتجاوز أبعاده ‏الخدمية والإنسانية، ليحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة، إذ إن إزالة المخلفات الخطرة ‏وتأمين المناطق المتضررة تمثل متطلبات أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي، وإعادة ‏فتح الطرق وخطوط الإمداد، وتنشيط القطاعات الزراعية والتجارية، فضلاً عن تهيئة ‏بيئة أكثر استقراراً لعودة السكان وجذب الاستثمارات.‏

أما في مجال قطاع الإسكان، فأشار الزنبركجي إلى أن تخصيص 60 مليون دولار ‏لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية لا يقتصر على معالجة الاحتياجات السكنية، بل ‏يمتد أثره إلى دعم الاستقرار والعودة وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنشيط ‏قطاع البناء والتشييد والتخفيف من أعباء النزوح، كما يسهم الاعتماد على الشركات ‏والكوادر المحلية في تنفيذ هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وتحريك الطلب ‏الداخلي، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.‏

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي أوضح الزنبركجي أن تخصيص أكثر من 18 مليون ‏دولار للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية يحظى بأهمية ‏خاصة، لما له من دور في تحديث أنظمة التحصيل والإنفاق وتعزيز كفاءة الإدارة ‏المالية العامة، إضافة إلى إسهامه في رفع مستوى الشفافية وتحسين الرقابة المالية ‏وتوفير بيانات أكثر دقة لصناع القرار، فضلاً عن دعمه جهود تحديث الإدارة ‏الضريبية وتطوير العلاقة مع المكلفين، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط ‏الإنفاق العام.‏

الصناعة والزراعة ركيزتان للنمو

في الشأن الصناعي، أكد الزنبركجي أن مذكرة التعاون الصناعي تكتسب أهمية خاصة ‏لما توفره من فرص لتبادل الخبرات الفنية، وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، ‏واستقطاب الاستثمارات المتخصصة، وتحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، وتأهيل ‏الكوادر الفنية، بما يدعم جهود النهوض بالقطاع الصناعي السوري ومعالجة عدد من ‏التحديات التي تواجهه، ولا سيما محدودية التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع ‏القدرة التنافسية، والحاجة إلى تحديث التقنيات والمعدات.‏

وفي المجال الزراعي، أشار الزنبركجي إلى أن التعاون الزراعي يحظى بأهمية خاصة في ‏ضوء متطلبات إعادة تأهيل القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، وتطوير إدارة الموارد ‏المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن التعاون مع ‏المؤسسات السعودية يمكن أن يشكل فرصة لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة في ‏مجالات الزراعة وإدارة المياه والاستثمار الزراعي.‏

أما بيئياً فشدد الزنبركجي على أن التعاون البيئي لا ينبغي النظر إليه بوصفه ملفاً منفصلاً ‏عن الشأن الاقتصادي، نظراً لما باتت تشكله التحديات البيئية واستنزاف الموارد ‏الطبيعية والتغيرات المناخية من عوامل مؤثرة في الأمن الغذائي والاستقرار ‏الاقتصادي وتكاليف الإنتاج.‏

وبين الزنبركجي أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في توفير تمويل تنموي يسهم في تهيئة ‏البنية التحتية والخدمية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أنها لا تمثل ‏استثمارات مباشرة بحد ذاتها، وتتطلب إصلاحات تشريعية ومصرفية ومؤسساتية. ‏

وأكد أن الاستفادة من هذه التمويلات يستوجب تعزيز الشفافية والإفصاح عن شروط ‏التمويل، واعتماد آليات رقابة مستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لدى وزارة المالية ‏تربط التمويل بمعدلات الإنجاز والنتائج المتحققة.‏

وختم الزنبركجي بالقول: “ينبغي التعامل مع هذه الاتفاقيات كبرنامج متكامل للتعافي ‏الاقتصادي، يربط بين مشاريع الكهرباء والمياه والإسكان والصحة وبين إعادة تنشيط ‏القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات، مع إعطاء الأولوية للعمالة والمنتجات المحلية، ‏بما يعظم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ويوفر موارد مستدامة تسهم في ‏الوفاء بالالتزامات المالية مستقبلاً.”‏

استدامة التمويل وإدارة الدين

من جانبه، أشار الباحث والخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إلى ضرورة وضع خطة ‏واضحة لضمان عدم تحول القروض الممنوحة إلى عبء على الموازنة العامة ‏مستقبلاً، من خلال تخصيص موارد مالية لخدمة الدين والوفاء بالتزاماته، وربط ‏استخدام التمويل بأهداف ومؤشرات محددة، ولا سيما أن هذه القروض ستوجه إلى ‏مشاريع ذات طابعين استثماري وخدمي.‏

وأوضح أن المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية يفترض أن تسهم في تغطية جزء من ‏الالتزامات المالية المترتبة على القروض، مشيراً إلى أن مشاريع عدادات المياه ‏والكهرباء الذكية يمكن أن تسهم في رفع كفاءة التحصيل والحد من الهدر وتعزيز ‏الإيرادات، بما يدعم قدرة هذه المشاريع على توليد عائد اقتصادي يساعد في تغطية ‏جزء من تكلفتها التمويلية.‏

ولفت قضيماتي إلى أن جانباً من التمويل مخصص لتطوير البنية التحتية والتحول ‏الرقمي في المجالات المرتبطة بالإدارة الضريبية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في ‏توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، ولا سيما في المناطق والقطاعات ‏التي ستستفيد من تطبيق أنظمة التحول الرقمي، بما يعزز الإيرادات العامة ويساعد في ‏تغطية جزء من الالتزامات المالية المترتبة على القروض.‏

وأكد أهمية تعزيز الحوكمة المالية والمحاسبية، والانتقال من أساليب المحاسبة التقليدية ‏إلى محاسبة التكاليف، وربط تنفيذ المشاريع بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما ‏يتيح تقييم أثرها على النمو الاقتصادي وكفاءة الإنفاق ومستوى استفادة المجتمع من ‏الخدمات والمشاريع المنفذة.‏

وكانت وزارة المالية وقعت في الرابع من الشهر الجاري ست اتفاقيات قروض تنموية ‏ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، ‏بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم ‏عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في ‏سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس ‏أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ‏ولي العهد السعودي رئيس ‏مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود.‏