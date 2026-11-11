انتشار الألغام وغياب الخدمات يعيقان عودة الأهالي إلى قراهم في ريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا
تواجه عودة الأهالي إلى عدد من قرى ريف الرقة الشمالي تحديات كبيرة، في ظل انتشار الألغام ومخلفات الحرب، ووجود السواتر الترابية والخنادق، إلى جانب الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، ما يحول دون عودة مئات العائلات إلى قراها واستئناف حياتها الطبيعية.
وأوضح عدد من الأهالي في تصريحات لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الألغام المنتشرة في محيط القرى وداخل الأراضي الزراعية تشكل الخطر الأكبر على حياتهم، وتمنعهم من التنقل بحرية أو الاستعانة بالآليات الزراعية ووسائل النقل، حيث يرفض أصحاب الجرارات وسيارات الأجرة الوصول إلى مناطقهم خشية تعرضهم للانفجار، مؤكدين أن إزالة الألغام والسواتر الترابية تمثل الخطوة الأولى والأساسية لتهيئة الظروف المناسبة للعودة.
نحو 8 آلاف دونم ما تزال خارج الاستثمار
أشار إبراهيم الجمعة من أهالي قرية العبد الجمعة، إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 7 إلى 8 آلاف دونم ما تزال خارج الاستثمار منذ سنوات، بسبب المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب وصعوبة الوصول إليها، لافتاً إلى أن الأهالي لا يطالبون بتعويضات مادية بقدر مطالبتهم بتأمين قراهم وإزالة العوائق التي تحول دون عودتهم الآمنة.
بدوره، أكد جمعة الجمعة من أهالي القرية، أن قريته لا تزال تحاصرها آثار الألغام والسواتر من مختلف الجهات، مشيراً إلى أن نحو 30 منزلاً في منطقته لم يبقَ منها سوى أربعة منازل متضررة جزئياً، فيما دُمرت بقية المنازل بالكامل.
تأخر عودة الأهالي يرتبط بتوافر الخدمات
من جهته، بيّن عبد القادر الدرويش من أهالي قرية الصفاوية، أن تأخر عودة الأهالي يرتبط أيضاً بتضرر شبكات الكهرباء والمياه والحاجة إلى ردم الخنادق وتأهيل الطرق والاستعانة بالآليات الثقيلة، موضحاً أن بعض المناطق تضم أنفاقاً وخنادق تشكل خطراً عليهم، ولا سيما الأطفال وطلاب المدارس.
ولفت الدرويش إلى أن منازل قريته البالغ عددها 53 منزلاً تعرضت لدمار واسع، ولم تتمكن العائلات من استعادة الحياة فيها رغم ترميم عدد منها، إضافة إلى تعرض إحدى المدرستين في القرية لدمار كبير.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح الدرويش أن الأراضي الممتدة على مساحة نحو 12 ألف هكتار لا تزال مهجورة رغم إمكانية إعادة تشغيل قناة الري بعد تأمين محطة رفع للمياه، ما من شأنه إعادة النشاط الزراعي وتشجيع الأهالي على العودة إلى قراهم، داعياً إلى إرسال لجانٍ هندسية وفنية للكشف على واقع القناة وتحديد احتياجاتها ووضع الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها.
تفكيك الألغام مطلب أساسي للأهالي
أشار جمعة الجمعة إلى أن العائلات النازحة التي يقيم بعضها في مخيم تل السمن لا تستطيع العودة في ظل غياب الخدمات الأساسية واستمرار خطر الألغام، وخاصة على الأطفال، مشدداً على أن تفكيك الألغام وتأمين المنطقة يمثلان المطلب الأول للأهالي، تمهيداً لترميم منازلهم والعودة إلى الاستقرار والعمل.
وتشكل معالجة ملف الألغام ومخلفات الحرب، بالتوازي مع إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق والمنشآت الزراعية والتعليمية، متطلبات أساسية لإنهاء معاناة النزوح، وإعادة الحياة إلى القرى المتضررة في ريف الرقة الشمالي، ولا سيما أن استعادة النشاط الزراعي والخدمي يسهم في توفير مقومات الاستقرار وعودة السكان إلى أراضيهم ومنازلهم.