انتشار الألغام وغياب الخدمات يعيقان عودة الأهالي إلى قراهم في ريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا‏

تواجه عودة الأهالي إلى عدد من قرى ريف الرقة الشمالي تحديات كبيرة، في ظل انتشار الألغام ومخلفات ‏الحرب، ووجود السواتر الترابية والخنادق، إلى جانب الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية، ‏وغياب الخدمات الأساسية، ما يحول دون عودة مئات العائلات إلى قراها واستئناف حياتها الطبيعية.‏

وأوضح عدد من الأهالي في تصريحات لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الألغام المنتشرة في محيط القرى وداخل ‏الأراضي الزراعية تشكل الخطر الأكبر على حياتهم، وتمنعهم من التنقل بحرية أو الاستعانة بالآليات ‏الزراعية ووسائل النقل، حيث يرفض أصحاب الجرارات وسيارات الأجرة الوصول إلى مناطقهم خشية ‏تعرضهم للانفجار، مؤكدين أن إزالة الألغام والسواتر الترابية تمثل الخطوة الأولى والأساسية لتهيئة ‏الظروف المناسبة للعودة.‏

نحو 8 آلاف دونم ما تزال خارج الاستثمار

أشار إبراهيم الجمعة من أهالي قرية العبد الجمعة، إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر ‏بنحو 7 إلى 8 آلاف دونم ما تزال خارج الاستثمار منذ سنوات، بسبب المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب ‏وصعوبة الوصول إليها، لافتاً إلى أن الأهالي لا يطالبون بتعويضات مادية بقدر مطالبتهم بتأمين قراهم ‏وإزالة العوائق التي تحول دون عودتهم الآمنة.‏

بدوره، أكد جمعة الجمعة من أهالي القرية، أن قريته لا تزال تحاصرها آثار الألغام ‏والسواتر من مختلف ‏الجهات، مشيراً إلى أن نحو 30 منزلاً في منطقته لم يبقَ منها سوى أربعة ‏منازل متضررة جزئياً، فيما ‏دُمرت بقية المنازل بالكامل.‏

تأخر عودة الأهالي يرتبط بتوافر الخدمات

من جهته، بيّن عبد القادر الدرويش من أهالي قرية الصفاوية، أن تأخر عودة الأهالي يرتبط أيضاً بتضرر ‏شبكات الكهرباء والمياه والحاجة إلى ردم الخنادق وتأهيل الطرق والاستعانة بالآليات الثقيلة، موضحاً أن ‏بعض المناطق تضم أنفاقاً وخنادق تشكل خطراً عليهم، ولا سيما الأطفال وطلاب المدارس.‏

ولفت الدرويش إلى أن منازل قريته البالغ عددها 53 منزلاً تعرضت لدمار واسع، ولم تتمكن العائلات من ‏استعادة الحياة فيها رغم ترميم عدد منها، إضافة إلى تعرض إحدى المدرستين في القرية لدمار كبير.‏

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح الدرويش أن الأراضي الممتدة على مساحة نحو 12 ألف هكتار لا ‏تزال مهجورة رغم إمكانية إعادة تشغيل قناة الري بعد تأمين محطة رفع للمياه، ما من شأنه إعادة ‏النشاط الزراعي وتشجيع الأهالي على العودة إلى قراهم، داعياً إلى إرسال لجانٍ هندسية وفنية للكشف على ‏واقع القناة وتحديد احتياجاتها ووضع الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها.‏

تفكيك الألغام مطلب أساسي للأهالي

أشار جمعة الجمعة إلى أن العائلات النازحة التي يقيم بعضها في مخيم تل السمن لا تستطيع العودة في ظل غياب ‏الخدمات الأساسية واستمرار خطر الألغام، وخاصة على الأطفال، مشدداً على أن تفكيك الألغام وتأمين ‏المنطقة يمثلان المطلب الأول للأهالي، تمهيداً لترميم منازلهم والعودة إلى الاستقرار والعمل.‏

وتشكل معالجة ملف الألغام ومخلفات الحرب، بالتوازي مع إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق ‏والمنشآت الزراعية والتعليمية، متطلبات أساسية لإنهاء معاناة النزوح، وإعادة الحياة إلى القرى المتضررة ‏في ريف الرقة الشمالي، ولا سيما أن استعادة النشاط الزراعي والخدمي يسهم في توفير مقومات الاستقرار ‏وعودة السكان إلى أراضيهم ومنازلهم.‏