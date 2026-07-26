واشنطن تشيد بمحاكمة مادورو وتنتقد الجنائية الدولية

واشنطن-سانا

نوهت الولايات المتحدة بأهمية القضاء الأمريكي في محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحقق نتائج تُذكر في قضيته منذ عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد: “إنه بفضل قيادة الرئيس دونالد ترامب وجهود أفراد الجيش الأمريكي، يواجه مادورو الآن العدالة في المحاكم الأمريكية على الجرائم التي ارتكبها”، لافتةً إلى أن المحكمة دأبت على التحقيق معه منذ عام ٢٠١٨ دون أي نتيجة.

وأخطرت فنزويلا، أمس السبت، الأمم المتحدة بقرارها “النهائي وغير القابل للتراجع” بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياها بالتحيز.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي “فيليكس بلاسينسيا” في منشور عبر منصة “إكس”: إن القرار جاء بتوجيه من الرئيسة المؤقتة “ديلسي رودريغيز”، معتبراً أن المحكمة تستهدف دول الجنوب العالمي بصورة غير متوازنة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 2002، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.

وكانت المحكمة فتحت، في عام 2021، تحقيقاً رسمياً في اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، عقب فحص أولي بدأ عام 2018، في أول تحقيق للمحكمة يتعلق بدولة في أمريكا الجنوبية، بينما رفضت حكومة مادورو الاتهامات، واعتبرت الإجراءات ذات دوافع سياسية.