الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحبطون مسعى لعزل وزير الحرب

واشنطن-سانا



أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، مسعى لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران.



وذكرت وكالة فرانس برس، أن مجلس النواب صوت بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، ما يؤدي فعلياً إلى عرقلة تصويت كان مقرراً في وقت لاحق الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.



وفي وقت سابق الثلاثاء، وصف هيغسيث مساعي عزله على خلفية ‏اتهامات بإساءة استخدام السلطة في إدارة الحرب مع إيران، بأنها “مهزلة محكوم عليها ‏بالفشل”، مؤكداً استمرار دعمه للعمليات العسكرية الأمريكية.‏



وتضمنت الاتهامات الثمانية ثلاثة بنود تتهم هيغسيث بشن الحرب على إيران دون ‏تفويض من الكونغرس، ومخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، واستمرار ‏العمليات بعد انقضاء المهل القانونية المحددة.‏



كما تتضمن اتهاماً بتجاهل قوانين تقليل الإصابات المدنية، وربط ذلك بضربة على ‏مدرسة إيرانية، إضافة إلى بنود تتعلق بضربات قوارب مشتبه بها في تهريب المخدرات ‏في منطقة البحر الكاريبي، وأفعال في فنزويلا وواشنطن.‏



وتتطلب إجراءات العزل في الولايات المتحدة المرور بمراحل دستورية داخل الكونغرس، ‏تبدأ بمجلس النواب الذي يملك صلاحية توجيه الاتهام، قبل إحالة القضية إلى مجلس ‏الشيوخ للنظر فيها وإجراء محاكمة، ويستلزم الإدانة والعزل تصويت ثلثي أعضاء ‏مجلس الشيوخ الحاضرين.‏