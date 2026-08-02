دراسة تكشف ارتباط البروبيوتيك في الزبادي بتراجع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة، نفذها باحثون من معهدي أبحاث البيوتكس ووظائف الأغذية التابعين لقسم البحث والتطوير في شركة موريناغا ميلك إندستري اليابانية المتخصصة في إنتاج الألبان والأغذية، أن تناول الزبادي الطبيعي الغني بالبروبيوتيك، ضمن نمط حياة صحي يجمع بين التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني، قد يسهم في إبطاء بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية لدى الأشخاص ذوي الوزن الزائد.

وذكر موقع Verywell Health الصحي الأسبوع الماضي نقلاً عن دراسة نشرت في مجلة Aging العلمية، أن الباحثين أجروا تجربة عشوائية محكمة في اليابان، شملت رجالاً يعانون من زيادة الوزن، بهدف تقييم تأثير برنامج صحي متكامل يعتمد على نظام غذائي مخصص، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب تناول حصة يومية من الزبادي الطبيعي المحتوي على سلالة البكتيريا النافعة Bifidobacterium longum.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين التزموا بالبرنامج لمدة 12 أسبوعاً حققوا انخفاضاً أكبر في الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما سجلوا تراجعاً في معدل الشيخوخة البيولوجية بنسبة 2.2 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة لا تثبت أن الزبادي وحده مسؤول عن هذه الفوائد، لأن المشاركين خضعوا في الوقت نفسه لثلاثة تدخلات شملت النظام الغذائي، والنشاط البدني، وتناول البروبيوتيك، مؤكدين ضرورة إجراء دراسات أوسع وأطول زمناً للتحقق من استدامة هذه النتائج.

وأوضحوا أن التأثير المحتمل للزبادي يرتبط بدوره في دعم صحة الأمعاء، إذ تسهم البكتيريا النافعة في الحفاظ على توازن الميكروبيوم المعوي، ما قد يساعد في الحد من الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأضاف الباحثون أن الالتهاب المزمن قد يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع كفاءة الخلايا وقدرتها على الإصلاح، في حين يمكن للنظام الغذائي الداعم لصحة الأمعاء أن يحسن البيئة الداخلية للجسم ويعزز إنتاج مركبات أيضية مفيدة.

وأكد الخبراء أن تناول الزبادي لا يعد وسيلة لإيقاف الشيخوخة أو عكسها، وإنما قد يشكل جزءاً من نمط حياة صحي يشمل الحفاظ على وزن مناسب، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن.

كما أوصوا باختيار أنواع الزبادي الطبيعية قليلة السكريات المضافة، مشيرين إلى أن البروبيوتيك يتوافر أيضاً في عدد من الأطعمة المخمرة الأخرى.

وتعزز نتائج الدراسة الاهتمام المتزايد بدور صحة الأمعاء في التأثير على عمليات الشيخوخة، مع استمرار الأبحاث لفهم العلاقة بين النظام الغذائي والميكروبيوم والالتهابات والتغيرات البيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر.